Regeringen har hævet straffen for at sende et uopfordret "dick pic", påpeger ligestillingsminister i kampagne.

Unge forstår næppe, hvor alvorligt det er, når de sender såkaldte dick pics - uønskede billeder af kønsdele - til en anden person.

Det mener ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V). Men hun gør opmærksom på, at mange unge gør sig skyldige i blotteri, når de sender sådanne billeder.

Mandag indleder ministeren en kampagne, hvor hun vil forsøge at komme i dialog med de unge, skriver Berlingske.

Her vil hun gøre opmærksom på, at regeringen har hævet straffen for at sende et uopfordret dick pic, så det nu koster 5000 kroner i bøde.

- Digitalt blotteri er forbudt. Det er i virkeligheden lige så alvorligt som fysisk blotteri, siger Eva Kjer Hansen til Ritzau.

- Spørgsmålet er bare, om de unge er bevidste om, at man ikke bare uopfordret kan tage et billede af for eksempel sin penis og sende videre. Det skal være aftalt. Ellers er det faktisk en seksuel krænkelse, siger hun.

Kampagnen begynder mandag på Odder Gymnasium og Silkeborg Produktionsskole, hvor Eva Kjer Hansen har tasken fuld af pamfletter, hun vil dele ud.

Heri står der, at digitale blufærdighedskrænkelser bliver straffet lige så hårdt som fysisk blotteri. Ministeren påpeger, at der er mange unge, der ikke trives, og at det særligt gælder unge kvinder.

Ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed har 27,2 procent af unge kvinder mellem 16 og 24 år oplevet ikkefysiske seksuelle krænkelser.

- Det kan være på sms, på mail eller med billeder, hvor det er digitale krænkelser, der finder sted, forklarer Eva Kjer Hansen.

- Det er et voldsomt højt tal. Jeg tror, de unge mennesker glemmer at tænke over, hvor hårdt det rammer den, det går ud over, siger hun.

Med ministerens kamp mod billederne tager hun afstand fra det, hun kalder en grov ungdomskultur.

De omtalte "puttemiddage" og nomineringer på gymnasierne i landet, der er blevet skrevet om i medierne er dybt krænkende.

Sammen med billederne er det tendenser, der ifølge ligestillingsministeren tyder på uklare grænser for, hvad der er i orden, og hvad der ikke er.