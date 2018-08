Minister står fast på bilbro over Kattegat

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) anser bilbro som eneste realistiske mulighed for en fast forbindelse over Kattegat. Socialdemokraternes Rasmus Prehn opfordrer ham til at kigge på andre landes satsning på tog-transport.

Samråd: En fast forbindelse over Kattegat kan tidligst blive virkelighed fra omkring 2035. Og så bliver det efter Liberal Alliances transportminister Ole Birk Olesens mening en bro kun for biler. En bro eller tunnel til både biler og tog er økonomisk helt urealistisk, mener han. Det slog han flere gange fast både under og efter et samråd på Christiansborg torsdag, som var indkaldt af Rasmus Prehn (S). Samrådet blev delvist overhalet indenom af en pressemeddelelse dagen før. Her bebudede Ole Birk Olesen, at der i forbindelse med den kommende finanslov skal afsættes 60 millioner kroner til en forundersøgelse af mulighederne. Og at en forundersøgelse også kan omfatte en forbindelse, der inkluderer togdrift. - Hvis det giver mening, kan vi godt tage det med i en sådan undersøgelse. Lige nu er Vejdirektoratet i gang med en analyse, som skal danne baggrund for den påtænkte forundersøgelse. - Den analyse ventes klar i løbet af oktober, og hvis den viser, at en kombineret bil- og togforbindelse har nogen gang på jord, så bliver det en del af forundersøgelsen, sagde Ole Birk Olesen til avisen Danmark efter samrådet.

Det er som om, transportministeren har set sig sur på tog i al almindelighed. Det er ren privatbilisme-ideologi, han lægger frem. Rasmus Prehn (S), folketingsmedlem

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Transportminister Ole BIrk Olesen (LA) måtte forklare sig på samrådsmødet torsdag. Han var kaldt i samråd som følge af, at henholdsvis avisen Danmark og Radio 24syv i marts kunne fortælle, at hans planer om en fast forbindelse over Kattegat var behæftet med fejlberegninger og i øvrigt slet ikke var diskuteret i regeringen. Foto : Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Kombibro bliver aldrig til noget Rasmus Prehn havde indkaldt til samrådet, som også finansminister Kristian Jensen (V) deltog i som en reaktion på, at avisen Danmark og Radio 24syv i marts afdækkede, hvordan de planer, som ministeren sammen med Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen lagde frem op til påske, var præget af hastværksarbejde og mangelfulde og misvisende beregninger. Foruden at projektet, som vil være danmarkshistoriens suverænt største anlægsinvestering, end ikke var blevet drøftet i regeringen, hverken i økonomiudvalget eller i det helt centrale koordinationsudvalg. Det aktuelle finanslovsforslag om en forundersøgelse er et fælles regeringsudspil. Det ændrer ikke på, at Ole Birk Olesen ser en ren bilforbindelse som eneste mulighed. Og det var grunden til, at han sammen med Dansk Folkeparti til alles overraskelse i marts spillede ud med et bilbrosprojekt. - Jeg ønsker virkelig en fast forbindelse over Kattegat. Men den bliver aldrig til noget, hvis det hele tiden skal mødes med et krav om en togforbindelse, som er helt urealistisk. Jeg syntes, at det var det rigtigste at undersøge et realistisk alternativ, nemlig en forbindelse kun for biler, sagde Ole Birk Olesen efter samrådet.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Rasmus Prehn (S), her fotograferet under samrådet torsdag, mener, at transportministeren bruger diskussionen om en kattegatforbindelse til en ideologisk kamp for privatbilismen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Sur på tog Den udmelding huer ikke Rasmus Prehn, som mener, at Ole Birk Olesen bruger Kattegat som en ideologisk krigszone. - Det er som om, transportministeren har set sig sur på tog i al almindelighed. Det er ren privatbilisme-ideologi, han lægger frem. Jeg synes, han skulle kigge sig omkring i verden - se på Japan, Kina, Storbritanien, Tyskland; her satser man voldsomt på hurtigtog som fremtidens trafikform, sagde Rasmus Prehn.