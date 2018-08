Indsatsen mod snyd med sociale ydelser må ikke betyde, at alle landets borgere skal overvåges.

Med den begrundelse trækker beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) tirsdag et forslag om at overvåge borgernes elforbrug tilbage.

- Regeringen kommer ikke til at gå videre med et forslag om at øge brugen af registersamkøringer i Udbetaling Danmark, oplyser ministeren i en mail til Ritzau.

Forslaget om overvågning af elforbruget har hidtil indgået i nogle politiske forhandlinger om sanktioner over for borgere, der får udbetalt ydelser, de ikke har ret til.

Idéen var, at elforbruget ville kunne være med til at afsløre proformaadresser, altså hvor man angiver at bo et andet sted, end man gør i virkeligheden.

Men det bliver altså ikke til noget.

- Oplysninger om elforbrug i private hjem vil ikke blive brugt til at afdække muligt snyd med sociale ydelser, medmindre der er en helt konkret mistanke, sådan som reglerne allerede er i dag, fastslår Troels Lund.