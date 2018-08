Minister opgiver at fjerne afgift for generationsskifte

I regeringsgrundlaget står der, at afgiften for generationsskifte skal fjernes frem mod 2025. Det er droppet.

Når finansloven præsenteres senere på ugen, bliver det uden en yderligere sænkning af den afgift, der betales, når en virksomhed overdrages til den næste generation i familien.

Det fortæller erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) til netmediet PolicyWatch.

I finansloven fra 2016 aftalte regeringen og Dansk Folkeparti en gradvis nedsættelse af den såkaldte bo- og gaveafgift fra 15 procent til fem procent i 2020, men afgiften kommer ikke til at blive afskaffet helt i denne valgperiode.

Det er til trods for, at det er VLAK-regeringens ambition at afskaffe afgiften helt frem mod 2025, som der står i regeringsgrundlaget.

- Vi har en aftale nu, og den er vi glade for. Så håber vi, at der ikke er nogen, der vil til at skrue den tilbage. Men vi har ikke ambitioner om at få den længere ned, for vi har lavet en aftale om at få den ned, og det er vi glade for indtil videre, siger Rasmus Jarlov.

Spørgsmål: Så man kommer ikke til at se, at I vil arbejde for at få den helt afskaffet i den her regeringsperiode?

- Nej.

Socialdemokratiet har tidligere bedyret, at man vil trække lempelsen tilbage, hvis partiet får regeringsmagten. Dermed vil partiet hæve afgiften til 15 procent igen.

I familievirksomheden Haldor Topsøe A/S beklager Jakob Haldor Topsøe udviklingen. Han er barnebarn af stifteren af virksomheden Haldor Topsøe og formand for ejerselskabet bag industrivirksomheden.

- Det er skidt for dansk erhvervsliv, hvis der ikke kan findes flertal for at fjerne generationsskifteskatten.

- Tusindvis af familievirksomheder står i de kommende år til at blive ramt af SR-regeringens stramninger fra 2015, som fjerner retssikkerheden og i mange tilfælde betyder en hårdere beskatning end før - på trods af sænkelsen til fem procent, skriver Jakob Haldor Topsøe i en mail til PolicyWatch.