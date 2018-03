Minister om tobaksforslag: Nej til statsansatte børneagenter

Staten skal ikke have korps af unge til at afsløre ulovlig tobakssalg. Men det er ok, at detailhandlen selv bruger børneagenter, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby efter S-forslag.

Børn og unge under 18 år som statsansatte agenter, der skal afsløre ulovligt salg af cigaretter til mindreårige, er ikke en god idé.

Sådan lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) efter avisen Danmarks omtale af et socialdemokratisk forslag om at etablere en kontrolenhed under Sundhedsministeriet, der skal kunne betjene sig af et korps af børneagenter til at afsløre butikker og supermarkeder, som overtræder forbuddet mod salg af tobak til personer under 18 år.

Ellen Trane Nørby peger til gengæld på, at der intet er til hinder for, at private virksomheder kan bruge de såkaldte mystery shoppers.

- Virksomhederne er velkomne til at bruge "mystery shopping" som en del af deres egenkontrol, ligesom der intet er til hinder for, at de placerer tobakken under disken eller på andre måder reducerer synligheden af tobak. Lovgivningen forhindrer intet af dette, siger sundhedsministeren i et skriftligt svar til avisen.

Justitsministeriet har været i tvivl om, hvorvidt børn og unge overhovedet må bruges som agent provocateurs i denne sammenhæng, men nåede i november 2017 frem til, at metoden er ok, da det ikke er ulovligt for børn og unge at købe tobak. Det er derimod ulovligt at sælge tobak til samme gruppe.