Finansminister Kristian Jensen (V) afviser blankt kritik fra sundhedsøkonomer, kommuner og regioner, som ikke kan få regnestykket fra udspillet til en sundhedsreform til at gå op.

En økonom kalder det "tryllestavsøkonomi", mens en anden kalder det "tænk på et tal"-økonomi. De forstår ikke, hvordan der kan spares 1,5 milliarder kroner på administration ved blandt andet at nedlægge regionsrådene.

Men de er ikke nok nede i regeringens økonomi bag udspillet, som blev præsenteret onsdag. Det fortæller finansministeren.

- En af de største opgaver, der bortfalder, er udarbejdelsen af udviklingsstrategier. Det har regionerne brugt rigtig lang tid på at lave, det skal de ikke fremadrettet.

- Derfor vil der være administrative besparelser frem mod 2025 på 1,5 milliarder kroner, siger ministeren, som uddyber, at der skal bruges tid på at forklare reformen bedre.

Fredag er KL og regionerne indkaldt til at gennemgå reformen i Finansministeriet. Partierne på Christiansborg er endnu ikke blevet indkaldt.

Der findes seks milliarder kroner til udspillet gennem finanslove, frigørelse af regionernes formue, besparelser på administration og færre penge på løn til politikere.

Det sidste skyldes, at regionsrådene, som er det folkevalgte led, sløjfes. Det politiske niveau reduceres fra tre til to.

- Der vil være færre mennesker inden for administration fremadrettet. Det er vores agt at lave en model, som er mere effektiv og strømlinet, siger Kristian Jensen.

Der flyttes penge rundt internt i systemet, men spørgsmålet er, om der er tale om nye penge.

- Der flyttes penge fra administration til patienter, og det er i patienternes øjne nye penge. Den her reform går ud på at flytte midler fra administration til sundhed, fra politikere til patienter. Det er den rigtige vej at bevæge sig, siger finansministeren.

Kommunerne kritiserer, at de seks milliarder kroner, som findes i alt, er engangsmidler og ikke permanente driftsmidler.

Omvendt mener Kristian Jensen, at pengene fremover i højere grad kommer patienterne til gode.