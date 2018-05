Minister om forslag fra S: Jeg er i gang med at undersøge, om vi kan indhegne ulven

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) varsler nye regler inden for to uger.

Forslag: - Jeg ved, at mange er utrygge ved ulven i den danske natur, og jeg forstår deres bekymring. Jeg er allerede i gang med at undersøge, om vi kan indhegne ulven, så befolkningen i de områder, hvor den i dag færdes, ikke skal være utrygge.

Sådan lyder reaktionen fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) på torsdagens forslag fra Socialdemokraterne om bl.a. at hegne de omdiskuterede ulve ind i Tyskland og Danmark. Forslaget fik omgående opbakning fra Dansk Folkeparti.

Esben Lunde Larsen lover et snarligt udspil:

- Jeg vil også have smidigere regler for, hvornår man kan skyde en såkaldt problemulv, som er til gene for mennesker og landmænds dyr. Disse nye regler forventer jeg at kunne præsentere inden for de kommende to uger, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren.