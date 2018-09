Minister kræver overblik over komplicerede persondataregler: Vi er ude i noget absurd

At navne på døbte, viede og begravede ifølge EU's nye databeskyttelsesforordning tilsyneladende ikke længere må fremgå af landets kirkeblade, har fået minister Eva Kjer Hansen (V) op af stolen. Hun kræver nu, at regeringen tager stilling til forordningens "absurde" konsekvenser.

GDPR: Hvad er op og ned i EU's databeskyttelsesforordning - også kendt under forkortelsen GDPR - der trådte i kraft den 25. maj i år?

Det kræver minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde Eva Kjer Hansen (V) nu en afklaring på.

Avisen Danmark fortalte mandag, at virksomheder og foreninger stadig bøvler med at implementere reglerne, blandt andet fordi de har svært ved at gennemskue, hvad de må og ikke må. Da Eva Kjer Hansen for nylig besøgte Kolding for at holde træffetid for borgerne i byen, fik hun nær kaffen galt i halsen over nogle af de konsekvenser, som forordningen tilsyneladende fører med sig.

Menighedsrådsformanden i Lejrskov og Jordrup Sogne nær Kolding, Asger Christensen, der også er byrådsmedlem for Venstre i Kolding, kunne blandt andet fortælle, at de nye regler betyder, at kirkeblade ikke længere må indeholde navne på døde, konfirmerede, viede og døbte i sognene, medmindre pårørende, forældre eller vedkommende selv har givet udtrykkeligt samtykke.

- Det giver ingen mening. Persondataforordningen er lavet med henblik på at beskytte hinandens data, men når reglerne nu forbyder kirkeblade at oplyse om, hvem der bliver døbt og begravet, så er vi ude i noget absurd. Jeg håber, at det er en fejlfortolkning, siger Eva Kjer Hansen.