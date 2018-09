Minister kræver forbedring af regioners kræftbehandlinger

Det er utilfredsstillende, at 19 procent af kræftpakkeforløb ikke gennemføres til tiden.

Det siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

- Det skal gå fremad, så flere af kræftpakkeforløbene bliver gennemført til tiden. Derfor er det her ikke godt nok, og særligt i nogle regioner og inden for særlige kræftformer skal der ske forbedring, siger hun.

Tallene stammer fra en opgørelse foretaget af Sundhedsdatastyrelsen.

Et kræftpakkeforløb dækker over den tid, der går fra, at patientens læge får mistanke om kræft, til en behandling påbegyndes.

Pakkernes indhold, altså hvilke skridt der skal foretages inden for hvilke tidsgrænser, varierer fra kræftform til kræftform. Der er i dag kræftpakker til 32 forskellige kræftformer.

Ministeren fremhæver særligt udsving hos enkelte kræftformer som bekymrende.

- Det er særligt bekymrende, når vi ser på de tidskritiske kræftformer. Det er ikke i orden, at vi ser de her udsving mellem kræftformerne, siger hun.

I sin pressemeddelelse konstaterer ministeren, at der er "uholdbare problemer" med Region Hovedstadens håndtering af kræft i bugspytkirtlen.

Antallet af patienter med kræft i bugspytkirtlen, der gennemfører deres forløb til tiden i Region Hovedstaden, er faldet med 24 procentpoint fra årets første tre måneder til andet kvartal.

- Det er en af de kræftformer, jeg med den skærpede indberetningspligt har bedt Sundhedsstyrelsen om at følge særlig tæt, siger Ellen Trane Nørby.

Region Hovedstaden fortæller, at Rigshospitalet overvejer at oprette et ekstra ugentligt operationsleje. Det vil øge antallet af operationer, der kan gennemføres.

Det fortæller centerdirektør for Abdominalcentret på Rigshospitalet Christian Worm.

- Vi har desværre manglet personale på vores operationsgang, men det går fremad med rekrutteringen af nyt personale, siger han.

- Vi mener derfor, at vi nu er i en situation, hvor det vil være muligt at lave en aftale med de medarbejdere, der allerede yder en kæmpe indsats om, at de vil påtage sig lidt ekstra arbejde.

Derudover tager Region Hovedstaden to nye MR-strålekanoner i brug fra november. Det skal ifølge regionen give en mere effektiv strålebehandling.