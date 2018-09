Minister klar med kontroversielt lovforslag: Sæt gravide misbrugere bag lås og slå

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) præsenterer lørdag et nyt lovforslag, som skal gøre det muligt at tilbageholde gravide misbrugere mod deres vilje, hvis deres misbrug vurderes at skade barnet. Det har siden 1996 været tilladt i Norge, som har gode erfaringer med at sætte gravide misbrugere bag lås og slå.

- Den gravide kvinde står ikke alene i det her. Hun bærer på et ufødt barn. Det lyder voldsomt at ville tvangsindlægge kvinderne, men jeg tror, det kan gøres på en nænsom måde, uden det føles som et overgreb. Jeg tror også på, enhver mor vil det bedste for sit barn, siger Mai Mercado.

- Til syvende og sidst handler det her om barnet. Jeg synes, det er hjerteskærende at tænke på, hvordan børn bliver født med omfattende fødselsskader og abstinenser. At samfundet overhovedet tillader, at børn kommer til verden med abstinenser, der er så udtalte, forstår jeg ikke, siger hun.

Tvang: Færre børn skal fødes med fysiske og kognitive skader, fordi deres mor er alkoholiker, stofmisbruger eller begge dele. Det er børne- og socialminister Mai Mercados (K) mål med et nyt, kontroversielt lovforslag, som skal gøre det muligt at tvangsindlægge gravide misbrugere, hvis deres misbrug vurderes at kunne skade barnet. Det er ikke nok, at de gravide misbrugere kan lade sig indlægge frivilligt, lyder det fra ministeren, som præsenterer lovforslaget i sin landsrådstale senere i dag.

Frivillige kontrakter bruges ikke

I 2015 afsatte et bredt politisk flertal gennem satspuljeaftalen 27,5 millioner kroner over fire år til at styrke indsatens over for gravide misbrugere, så de kunne få mulighed for at underskrive en frivillig kontrakt, der ville gøre det muligt at tilbageholde dem, hvis de var til skade for barnet. Men den mulighed er ikke blevet brugt en eneste gang.

- Det synes vi er et rigtig stort problem. Hvis man ser en kvinde for sig med veer, som drikker og har en voldsomt høj promille eller tager stoffer, og det næste billede er et lille barn, som bliver født med udtalte fødselsskader, så tror jeg enhver kan se, at der mangler noget retfærdighed. Jeg synes, barnets rettigheder negligeres, når vi accepterer, at det fødes med en hjerneskade. Der er behov for, at vi i højere grad tager barnets perspektiv med i det her, siger Mai Mercado.

Hun ønsker, at man i Danmark kigger ind i den norske model. I Norge har det været muligt at tvangsindlægge gravide misbrugere siden 1996, og nordmændene har gode erfaringer med at sætte de gravide bag lås og slå. En rapport fra 2012 viser, at de nyfødte børns fødselsvægt stiger i takt med længden af tvangsindlæggelserne. Fødselsvægten har ifølge forskellige studier blandt andet indflydelse på børnenes intelligens og risikoen for at få psykiske sygdomme som for eksempel skizofreni.

I Norge er der oprettet forskellige skærmede afdelinger, som de gravide misbrugere tilbageholdes i. Men herhjemme kan børne- og socialministeren ikke svare på, hvor tvangsindlæggelserne skal foregå, eller hvem der skal indfange de gravide misbrugere.

- For mig er det praktiske ikke det vigtigste. Det vigtige er, at vi går fra, at der ikke sker noget til, at der kommer handling. Så er jeg i virkeligheden åben over for at diskutere alle mulige modeller, siger ministeren.