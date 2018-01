Minister giver løft til fødeområdet med udsigt til flere børn

De kommende år vil der blive født flere og flere børn, og der er derfor brug for at styrke fødselsområdet.

Det mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som fredag lancerer fire målsætninger.

- Over de kommende år kommer vi til at se en 20 procents stigning i fødselstallet. Og det er rigtig glædeligt, men det er klart, at det kræver også nogle investeringer i det område, siger sundhedsministeren.

En af målsætningerne er, at der skal større mulighed for skræddersyede fødselsforløb til de gravide.

- Det handler både om at sikre, at den enkelte gravide bliver taget mere med på råd. Men det handler også om at sikre, at vi ved nogle af de sårbare gravide, som vi har i vores samfund, sætter ekstra ressourcer ind.

- Fordi vi ved, at det ellers kan ende ud i fødselsdepressioner, brudte familier og rigtig dårlig start på livet for børnene. Så det her handler om at investere tidligt for at forebygge problemer, forklarer ministeren.

Ud over skræddersyede fødselsforløb fokuserer de tre andre målsætninger på gode fødesteder, sundt arbejdsmiljø og bedre digital tilgængelighed.

Der er sat 50 millioner kroner af i øremærkede midler i økonomiaftalen for 2018 til at styrke hospitalernes fødeafdelinger. Derudover er der afsat 20 millioner kroner til at digitalisere den gravides vandrejournal.

- Det er selvfølgelig bevillinger, som kommer oveni det, som regionerne i forvejen skal bruge på at styrke fødselsområdet.

- Der siger det sig selv, at man er nødt til at investere mere i takt med, at der kommer flere fødsler over de kommende år. Det kommer jeg selvsagt til at følge tæt, siger Ellen Trane Nørby.

Frem mod 2026 vil Danmark opleve en stigning i antallet af fødsler på 20 procent. Det viser en fremskrivning, som Danmarks Statistik har foretaget.

Her forventes der er at blive født 72.000 børn. I 2016 lå fødselstallet på godt 62.000.

Såvel Jordemoderforeningen som Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi bakker op om udspillet, skriver Politiken. De betegner ifølge avisen udspillet som godt og nødvendigt.