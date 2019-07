Minister åbner dør: Radio24syv lurer på at sende på DAB-kanal

Ny DAB-kanal får lov at sende to måneder tidligere end planlagt. Det åbner dør for lukningstruede Radio24syv.

Radio24syv vil overveje at lægge billet ind på den nye DAB-kanal, hvilket kan ende med at betyde, at radiostationen fortsætter som en digital radiokanal.

Det fortæller koncernchef for Berlingske Media Anders Krab-Johansen, efter at rød blok med kulturminister Joy Mogensen (S) i spidsen har ændret tidsplanen for den nye radiokanal.

Tidligere var der lagt op til, at DAB-kanalen først kunne gå i luften 1. januar.

Det er nu rykket til 1. november - dagen efter at Radio24syv står til at lukke, når radiostationens nuværende sendetilladelse på FM-båndet udløber.

- Det er positivt, at kulturministeren har lyttet til kritikken - og det åbner nu en reel mulighed for, at Radio24syv kan fortsætte, siger Anders Krab-Johansen.

Han vil læse udbudsmaterialet, før der bliver taget endelig beslutning om, hvorvidt Radio24syv søger. Det vil ifølge ministeriet komme i løbet af denne uge.

Anders Krab-Johansen understreger, at Radio24syv helt sikkert ikke havde søgt, hvis tidsplanen ikke var blevet ændret.

Kulturministeriet vil i oktober afgøre, hvem der får lov at sende på den nye DAB-kanal.