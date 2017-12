Minister: Vi har meget lang vej igen til enkel skattelov

Regeringen har som mål at forenkle skattelovgivningen, så "flere kan forstå deres egen skatteberegning".

Skattelovgivningen har det seneste årti vokset sig stadig mere omfangsrig trods skiftende regeringers hensigter om det modsatte.

De seneste ti år er der blevet fremsat 261 lovforslag på Skatteministeriets område. I samme periode er alene seks skatte- og afgiftslove ophævet. Det viser en analyse fra den juridiske tænketank Justitia.

Men det er ikke lykkedes i Karsten Lauritzens (V) første 2,5 år som skatteminister, medgiver han:

- Der er færre, der har behov for at rette på deres selvangivelse, fordi mere er blevet automatisk, men det er desværre ikke blevet lettere.

Problemet er i ministerens optik størst for de små og mellemstore virksomheder, hvor "halvdelen begår fejl, fordi de ikke forstår lovgivningen".

Hvis reglerne skal forenkles, må erhvervslivet være indstillet på at give sig på nogle områder, betoner han:

- Måske bliver det lidt dyrere for nogen, til gengæld bliver det billigere for andre. Og samlet set bliver det lettere for alle.

Men det "er lettere sagt end gjort" at forenkle skattelovgivningen, betoner ministeren. Blandt andet fordi Christiansborg ikke alene har ført fordelingspolitik via skattelovgivningen.

- Man har også brugt skattesystemet til at føre sundhedspolitik, socialpolitik og miljøpolitik, og det komplicerer skattelovgivningen, siger Karsten Laurtizen, der i samme åndedrag påpeger, at regeringen har sløjfet afgifter.

Med ophævelsen af blandt andet nøddeafgiften og tillægsafgiften på alkoholsodavand går det ifølge ministeren på nogle områder "i den rigtige retning":

- Det handler om, at politikerne skal droppe at føre miljø- og sundhedspolitik gennem vores skattelovgivning.

- Men det store billede er, at der er meget, meget lang vej igen, før vi får et så enkelt skattesystem, som man kunne ønske sig.

Det har dog høj prioritering for regeringen, forsikrer han og henviser til det skattelovråd, der er nedsat for at komme med bud på mere enkle skatteregler.

Rådet er i færd med at "tygge sig igennem lov efter lov", så der går noget tid, før vi kommer til at se resultater, siger Karsten Lauritzen.

I begyndelsen af det nye år præsenterer han i mellemtiden sin fjerde retssikkerhedspakke. Den skal forbedre mulighederne for at klage over sin skatteregning.

- Hvis man klager over sin skat, så skal man vente i op til flere år, før man får svar. Det skal vi løse op for, så vi får en rimelig klagefrist og behandling, siger skatteministeren.