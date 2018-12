Fra sommeren 2019 skal etårige i udsatte boligområder i daginstitution i 25 timer om ugen.

I hvert fald hvis forældrene vil bevare børnechecken på cirka 18.000 kroner om året. Det har et flertal i Folketinget torsdag vedtaget.

Det er børne- og socialminister Mai Mercado (K), som står bag forslaget om obligatoriske læringstilbud, og ifølge hende er vedtagelsen virkelig godt for børnene.

- Når en række af de børn i øjeblikket kommer i skole, risikerer de at være op til to år bagud. Det her handler om at holde hånden under børnene.

- Når vi samtidig laver en indholdsmæssig ramme, hvor vi booster deres sprog og klæder dem på til at komme i skole, så er der kun gode ting i det her lovforslag.

- Jeg er meget begejstret. Det her er virkelig en glædens dag, fordi børn kommer til at opleve en udvikling, som de ellers ikke ville have fået, siger hun.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte torsdag for forslaget, der får en betydning for familier med småbørn i landets 57 udsatte boligområder.

Flere foreninger og organisationer har udtrykt bekymring og kritik af forslaget. Det gælder blandt andet Rådet for Socialt Udsatte.

- Vi finder det uanstændigt, at man forskelsbehandler borgere i Danmark på baggrund af bopæl, og om man bor i et af de såkaldte ghettoområder eller ej, siger formand Jann Sjursen.

Mai Mercado kalder det derimod et klassisk eksempel på, at rettigheder følges af pligter. Hun pointerer, at det er vigtigt, at børn får en solid start på livet med gode danskkundskaber.

Det obligatoriske læringstilbud er gratis, men forældrene skal selv betale for frokost og bleer til barnet.

Ministeren frygter ikke, at det vil føre til, at nogle familier melder deres barn ud af institutioner for i stedet at få pladsen betalt af staten.

- De, der typisk allerede har deres børn i institution, har et arbejde og har brug for pasning. Det vil de også have fremadrettet, så det vil ikke være relevant for dem at få et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen.

Loven vil på den lange bane resultere i en bedre præstation blandt børnene i skolen, forventer Mercado.