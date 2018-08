Minister: Et langt, sejt træk at ændre faguddannelser

Merete Riisager (LA) afviser en løsning som i Norge, hvor de unge har to år til at vælge mellem en boglig eller faglig vej.

Erhvervsskoler: Undervisningsminister Merete Riisager (LA) og regeringen kommer til september med et udspil, som skal sikre fremtidens faglærte arbejdskraft gennem en større søgning til erhvervsuddannelserne.

Bag reformen fra 2015 stod et bredt flertal i Folketinget, men den har ikke hjulpet på frafaldet, og 27 procent færre unge søger ind. Seniorforsker Peter Koudahl foreslår at kigge til Norge, hvor eleverne efter grundskolen har to år til at vælge en boglig eller faglig vej. Men det forslag er undervisningsminister Merete Riisager ikke begejstret for.

- Der er ingen tvivl om, at interessen for erhvervsuddannelserne er en stor udfordring. Men at oversætte den norske version til en dansk er for mig at se ikke løsningen. Der er for stor forskel på vores lande til, at det vil give mening, siger Merete Riisager.

Formanden for Danske Erhvervsuddannelser og Gymnasier, Ole Heinager, ønsker en samlet reform af de danske ungdomsuddannelser for at sikre en bedre sammenhæng og mindre frafaldsprocent. Merete Riisager ønsker et grundigt forarbejde, inden reformen bliver ændret.

- Der findes ikke nemme, hurtige løsninger. Det kræver et langt, sejt træk, som vi er gået i gang med, og som vi endnu ikke er færdige med. Til september kommer regeringen med et ambitiøst udspil, som både skal øge søgningen til og kvaliteten på erhvervsuddannelserne, siger Merete Riisager.