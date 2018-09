Minister: Erhvervsskoler skal fortsætte ad samme spor

Erhvervsskoler er blevet undervurderet, og det tager tid at rette op, mener Riisager, der bebuder justeringer.

Næste år vil endnu flere elever søge ind på en erhvervsuddannelse.

Sådan lyder den optimistiske forudsigelse fra undervisningsminister Merete Riisager (LA), der i sidste uge fik en stak analyser og opdaterede tal om, hvordan det går med at nå det politiske mål om flere elever på erhvervsskolerne.

Umiddelbart ser det ellers ikke ud til at gå så godt. Siden politikerne i 2014 reformerede erhvervsuddannelserne og blandt andet indførte et adgangskrav på karakteren 2 i dansk og matematik, er søgningen faldet.

Og en af de analyser, ministeren fik i sidste uge, indleder med at slå fast, at målsætningen om, at 25 procent af en årgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen, næppe bliver nået.

- I en årrække har man undervurderet erhvervsuddannelserne. Og det tager nogle år at få ryddet op efter det, siger Riisager.

- Det er synd for de mange unge, som er gået glip af en erhvervsuddannelse. Men vi kan se nu, at kurven er knækket, lyder det fra undervisningsministeren.

Analyserne har givet Riisager idéer til, hvad der skal ændres. Og det er faktisk ikke de store herresving, der er brug for, mener hun. De unge ønsker begejstring for fagene og tæt kontakt til erhvervslivet.

- De vil gerne møde dygtige undervisere, der kommer direkte ude fra virkeligheden. De vil møde mester. Hvis de er i gang med at blive kok, vil de møde en kok fra en restaurant, der ved, hvad der rører sig, siger Riisager.

- Vi skal bygge videre på de spor, der allerede er sat. Ellers risikerer vi at ødelægge noget af det, vi kan se er virkelig velfungerende.

Derfor har hun heller ikke tænkt sig at afskaffe adgangskravet. Og hun vil heller ikke fravige målet om, at en fjerdedel af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse. I år søgte 19 procent ind.

- Der er for mange unge, der kommer gennem gymnasiet med et resultat, der gør, at de ikke rigtig kan bruge deres hue til noget. Men omvendt står der nogle muligheder åbne på erhvervsuddannelserne, siger Merete Riisager.

Ministeren præsenterer sit udspil til erhvervsuddannelser 13. september. Først da vil hun sige noget om økonomien i regeringens forslag.

- Det er klart, at ressourcer også betyder noget. Det skal vi også adressere i vores udspil. Men det handler også om de strukturer, vi har omkring de unge, siger hun.

- De skal have lyst til at blive en del af den ungdomskultur, der er. Og de skal se, hvordan de kommer videre bagefter i arbejde eller eventuelt videre uddannelse.