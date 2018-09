Minister: - Det skal være slut med snobberi om uddannelser

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) og regeringen vil klæde lærerne i folkeskolen på til at guide eleverne over i de erhvervsfaglige uddannelser - det skal være slut med uddannelsessnobberiet, og så skal erhvervsskolerne måles, fastlår ministeren.

Uddannelse: Undervisningsminister Merete Riisager (LA) og regeringen indleder torsdag i næste uge det afgørende slag mod det, ministeren betegner som uddannelsessnobberiet i Danmark, hvor gymnasier og universiteter står højere i anseelse end de erhvervsfaglige uddannelser. En målrettet indsats for elever og ikke mindst værktøjer til lærerne i folkeskolens ældste klasser skal sende flere unge ud i erhvervsfaglige uddannelser og den teoretiske overbygning EUX, som kombinerer håndværk med en gymnasial uddannelse. - Vi skal afskaffe uddannelsessnobberiet. Vi har haft en periode, hvor de ældste klasser i folkeskolen har været nærmest klinisk renset for den danske håndværkstradition og det praksisfaglige. Men dansk design og ny nordisk mad er også skabt af folk med en praktisk, håndværksfaglig uddannelse, og håndværks- og designtraditionen har betydning for bundlinje og æstetik. Folkeskolen skal spille en meget mere aktiv rolle for at præsentere eleverne for de faglige uddannelser, og det skal ske på en mere integreret måde end i dag, siger Merete Riisager i et interview med avisen Danmark.

Opdaterede undervisere Regeringens udspil skal øge søgningen til og kvaliteten på erhvervsuddannelserne og kommer i forbindelse med Disruptionrådets sidste møde. Lærerne i folkeskolen kommer til at spille en vigtig rolle med at skabe et fagligt miljø, som gør erhvervsuddannelser håndgribelige og interessante. - Vi skal hjælpe lærerne meget mere, end vi gør i dag og anerkende de unges interesse. De skal blive mødt i skolen, hvis de er optaget af, hvordan en vandlås virker, siger Merete Riisager. Med pakken får lærerne ifølge Merete Riisager en række konkrete værktøjer til hverdagen, og indsatsen er i sagens natur national. - Over de kommende år skal vi understøtte lærerne i deres arbejde med at integrere det praksisfaglige og vejledningen af eleverne. I dag er det umuligt for en lærer at have et opdateret billede af, hvad en maskintekniker laver, og hvilke rammer og vilkår en social- og sundhedshjælper har nu til dags, siger Merete Riisager.

Adgangskrav til gymnasiet I dag søger tre ud af fire unge i gymnasiet efter folkeskolen, mens det danske samfund kommer til at mangle 70.000 faglærte i 2025 ifølge analyser. Et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni at styrke de praktiske og musiske fag i folkeskolens ældste klasser, så fagene bliver obligatoriske og slutter med en prøve. Ifølge Merete Riisager er forliget en første byggesten i forhold til regeringens udspil i næste uge. - Vi skal fortælle de unge, at der er forskellige uddannelsesveje. I hver gymnasieklasse sidder en håndfuld unge, som aldrig kommer til at bruge deres studenterhue, konstaterer Merete Riisager. - Reformen af erhvervsuddannelserne fra 2013 har ikke trukket flere unge til erhvervsuddannelserne, og frafaldet er stadig næsten 50 procent - hvad gik galt? - Det er problematisk, at vi ikke også indførte et adgangskrav til gymnasierne, da vi lavede ét til erhvervsuddannelserne. Men det kommer til næste år, siger ministeren. - Du vil klæde lærerne på til at vejlede. Men erhvervsuddannelserne har tabt prestige i den offentlige debat, og de unge træffer også deres uddannelse ud fra, hvad far og mor siger over aftensmaden. Hvordan vil du hæve erhvervsskolernes prestige? - Økonomien kommer, når vi fremlægger udspillet. Ressourcer er en faktor, men gør det ikke alene. Det handler også om forventninger og rammer. EUX har været med til at trække prestige til erhvervsuddannelserne, men mange kender ikke EUX, og den struktur skal støttes, siger Merete Riisager.