Minister: Det er nødvendigt at forstyrre boligejere tæt på ny motorvej

Der er ikke meget hjælp at hente hos transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) for de boligejere, der lige nu er klemt på grund af planerne om at bygge en ny midtjysk motorvej. Det er en alvorlig sag at forstyrre borgerne, men det kommer samfundet til gode, lyder meldingen fra ministeren. Vejdirektoratet ser ingen bedre løsning.