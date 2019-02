Minister: Der er lagt op til svære pensionsforhandlinger

Der skal tages bedre hånd om de borgere, der er nedslidte efter mange år på arbejdsmarkedet.

Det er alle Folketingets partier enige i.

Men efter torsdagens møde, hvor partierne bag velfærdsforliget fra 2006 samlede sig for at tale om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, forudser beskæftigelsesministeren, at det bliver vanskelige forhandlinger.

- Det er meget svære politiske forhandlinger, som ikke lige ligger på den flade hånd, siger Troels Lund Poulsen (V).

- Men nu synes jeg ikke, man skal hænge med mulen og i stedet glæde sig over, at vi har haft nogle konstruktive forhandlinger i dag, siger han.

Pensionsalder og tilbagetrækning står højt på den politiske dagsorden.

Torsdagens forhandlinger udspringer af, at Socialdemokratiet for blot et par uger siden præsenterede et pensionsudspil, der skal gøre det muligt for nedslidte at gå på pension tidligere.

Den del erklærede Dansk Folkeparti sig enig i, og kort efter meldte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ud, at han vil indkalde til forhandlinger om pension.

- Vi bliver nødt til at høre noget mere konkret fra partierne, så vi har et grundlag at have en diskussion ud fra, siger ministeren.

- Der er for mange fugle på taget. Men mon ikke vi nok skal få fanget nogle af de fugle i løbet af forhandlingerne.