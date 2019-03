Mindst fire elever forsvundet under studietur på kort tid

Det er ikke første gang, at en elev fra en dansk uddannelsesinstitution forsvinder på en studietur i England.

Ifølge Frederiksborg Amts Avis forsvandt tre elever fra Eritrea fra en anden uddannelsesinstitution på Sjælland tidligere denne måned på en studietur i London.

De tre elever var i alderen 19 til 20 år. Her viste det sig - ifølge avisens oplysninger - at forsvindingen var planlagt længere tid forinden.

Oplysningerne kommer, efter at en 17-årig fra 10. klasse på Ungdomsskolen i Helsingør med - ifølge avisens oplysninger - eritreansk baggrund forsvandt på en studietur i Manchester torsdag.

Det lokale politis efterforskning afslørede hurtigt, at der ikke var tegn på en forbrydelse.

Derimod pegede videoovervågningen på elevernes hostel på, at den 17-årige forlod stedet helt afslappet før morgenmaden. Iklædt løbetøj.

En undersøgelse af værelset viste, at den 17-årige havde forladt stedet med sin opholdstilladelse.

Ligeledes blev der fundet indpakningen til en ny billig Nokia-telefon. Med andre ord var der tale om en planlagt forsvinden.

Ifølge avisen er der et stort eritreansk miljø i England, hvilket lokker de eritreanske studerende fra Danmark.

Ifølge folk med kendskab til den primært kristne afrikanske flygtningegruppe, er der ikke tale om spekulation i en lettere vej til opholdstilladelse. For flugten kan tværtimod skade deres asylsag.

Derimod skulle der være rygter i miljøet om, at det skulle være nemmere at klare sig som eritreaner i England, og at man skulle kunne tjene gode penge, skriver avisen.

I alt var der syv lærere og 40 elever fra Ungdomsskolen i Helsingør i Manchester.