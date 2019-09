Mindst 158 personer er rejst ud som fremmedkrigere

Danmarks sikkerhed er kerneprioriteten i behandlingen af sager om personer, der er rejst til Syrien for at tilslutte sig militante islamistiske grupper.

Det understreger justitsminister Nick Hækkerup (S) i et samråd på Christiansborg fredag.

Her løfter justitsministeren sløret for Politiets Efterretningstjenestes (PET) vurdering af antallet af personer, som er rejst ud af Danmark som fremmedkrigere.

PET vurderer ifølge justitsministeren, at mindst 158 personer er udrejst fra Danmark for at opholde sig hos militante islamistiske grupper som Islamisk Stat i Syrien og i Irak.

- PET's seneste terrortrussel viser, at personer, som har befundet sig i konfliktzonen, kan være brutaliserede og voldsparate. De kan udgøre en terrortrussel mod Danmark. Truslen er reel. Det er noget, vi må og skal forholde os til, siger Nick Hækkerup.

PET vurderer, at knap halvdelen af de mindst 158 udrejste fremmedkrigere har forladt konfliktzonen igen og er rejst til Danmark eller til andre lande.

En tredjedel af de udrejste skønnes at være dræbt i konfliktområdet. PET vurderer derudover, at 36 voksne personer, som er udrejst fra Danmark, fortsat befinder sig i konfliktzonen i Syrien eller i de omkringliggende lande.

10 af 36 personer har alene haft opholdstilladelse i Danmark. De har alle fået inddraget deres opholdstilladelse, oplyser Nick Hækkerup.

De resterende udrejste er ifølge PET danske statsborgere. 12 af de danske statsborgere er fængslet, mens de resterende formodes at opholde sig på fri fod i konfliktområdet, oplyser Nick Hækkerup på samrådet.

Han understreger, at sikkerheden i Danmark vil stå øverst, når regeringen skal vurdere, om man skal hjælpe de pågældende personer:

- Det bliver nødt til at blive håndteret fra situation til situation. Så længe personerne sidder i lejrene, sidder de i lejrene. Og det er godt, siger Nick Hækkerup.

Ud over de voksne, der er udrejst fra Danmark, har en række børn befundet sig i konfliktområdet.

- Ifølge PET opholder der sig omkring 40 børn, som er danske statsborgere, med deres forældre i konfliktområdet, siger Nick Hækkerup.

Søren Espersen, udenrigsordfører i Dansk Folkeparti, havde indkaldt til dagens samråd og var efterfølgende blevet beroliget.

- Jeg er glad for nogle af de klare ting, der blev sagt fra regeringen om de mennesker. Det er ikke bare danske statsborgere, det er nogle, som vi ikke vil have tilbage til landet igen, de hører ikke til her, men i en anden verden, siger han efter samrådet.