Millioner skal nedbringe ventetid på børnepenge

Ankestyrelsen i Aalborg får nye medarbejdere, hvis Simon Emil Ammitzbøll-Bille og regeringen får flertal i Folketinget for en øget bevilling på 35 millioner kroner.

Ventelister: Regeringen og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) vil styrke Ankestyrelsen med 35 millioner kroner fra næste år, så borgerne højst skal vente i 10 uger på at få afgjort klagesager om boligtilskud, børnetilskud og førtidspension. Ombudsmanden har tidligere kritiseret ventetiderne i Ankestyrelsen, som siden 2016 er steget på grund af udflytning af arbejdspladser til Aalborg og væsentligt flere sager fra landets kommuner. Men med bevillingen på 35 ekstra millioner til styrelsens budget vil regeringen løse problemet permanent. - Borgernes retssikkerhed ligger mig meget på sinde, og tiderne for sagsbehandling har været for lange gennem årene. Sagerne tager i snit over et halvt år, og med 35 millioner kroner vil sagsbehandlingen for de fleste sager komme ned på 13 uger, og 10 uger for sager om eksempelvis boligtilskud og børnetilskud. Vi får markant hurtigere tider med dette løft, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Kort om styrelsen og ventetider Ankestyrelsen er en uafhængig styrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet, og omkring 600 medarbejdere behandler 50.000 sager om året. En reform fra 2013 lukkede en række regionale nævn, så styrelsen nu behandler sager direkte fra landets kommuner. Klagemyndigheden behandler sager om dagpenge, efterløn, arbejdsskader og anbringelse af børn og adoption. Den gennemsnitlige liggetid for arbejdsskader er godt fem måneder, mens familieretlige sager i gennemsnit tager 5,4 måneder.

Udflytning har kostet Ministeren erkender, at udflytningen af 51 arbejdspladser fra København til Nordjylland har kostet borgerne uvished om deres sager. - Udflytning skaber midlertidige pukler, det er klart. Hvis vi skal ned på de hurtige tider, kræver det, at vi prioriterer området mere, og det har ikke noget med udflytning at gøre. Det er nye arbejdspladser, så den samme problemstilling vil ikke opstå her, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Regeringens udspil bliver en del af forhandlingerne om finansloven og kræver altså et flertal i Folketinget, og Simon Emil Ammitzbøll-Bille ser gode muligheder for at få opbakning. - Vi hjælper borgere, som er i klemme i systemet. Ombudsmanden og andre har tidligere kritiseret ventetiderne, så det vil være fornuftigt. Men det må vi tage en dialog, siger ministeren. - Hvad er en rimelig tid for behandling af en sag i Ankestyrelsen? - Nogle sager er mere komplicerede end andre, og det vil de fortsat være. Men et halvt år er alt for lang tid, så for de fleste sager skal tiden ned på et kvartal, siger han.