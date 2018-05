Milliardudspil præsenteret i Kolding: S vil redde intet mindre end planeten

Milliardinvesteringer er på bordet i Socialdemokraternes planer for en grønnere fremtid. Partiet har præsenteret sit katalog over klima-, miljø- og energipolitik, der kommer til at blive en del af partiets næste valgoplæg.

- Danmark har en stærk tradition for at have en grøn førertrøje. Nu er tiden for at sætte nye, ambitiøse mål for Danmark, sagde Mette Frederiksen, da partiet præsenterede sit udspil, "Danmark skal igen være en grøn stormagt".

Eller sagt på en anden måde: Får Socialdemokratiet magt, som det har agt, skal Danmark med milliardinvesteringer sætte sig i spidsen for selve planeten jorden i bestræbelserne for at sikre dens fremtid.

- Vi skal redde planeten. Problemerne er globale, og når de optræder et sted, har det følgevirkninger andre steder. I det store perspektiv er det i enhver danskers interesse at undgå tørke i Afrika og oversvømmelser i Asien, sagde han.

Ifølge Dan Jørgensen er det ingen skidt forretning, at danske statskroner investeres i internationale projekter, selv om de måtte konkurrere med danske firmaer inden for grøn teknologi.

Fonden skal fungere politisk uafhængigt og på markedsvilkår. Den skal med tiden ikke bare give løsninger på påtrængende problemer, men også give et afkast, et udbytte, når investeringer munder ud i projekter og produktioner med og af teknologiske løsninger - uanset hvor i verden, de måtte udvikles.

De 20 milliarder kroner skal bruges på at investere i nye teknologier inden for vedvarende energi, lagring af energi, bæredygtig fødevareproduktion og rent drikkevand.

Udspillet rummer et helt katalog og initiativer, hvoraf en statslig investering på 20 milliarder kroner i oprettelsen af en international fond, "The Global Future Foundation", skiller sig opsigtsvækkende ud. Den skal med internationale investeringer i teknologisk udvikling bane vejen for en renere og sundere verden med vedvarende energi, bæredygtig fødevareproduktion og rent drikkevand.

Væk med afgifterne

Satsningen på en grøn bilpark med en halv million biler på el eller brint fra 2030 er voldsomt ambitiøs i betragtning af, at der i øjeblikket kun kører 12.000 af slagsen, erkender Jens Joel.

- Vi må erkende, at det er et sort hul for øjeblikket. Vi vil friholde de små og mellemstore elbiler for afgifter, men de er stadig dyre i anskaffelse, sådan som det er nu. Derfor vil vi i den forbindelse tilskynde kommunerne til at købe el-biler med et 10.000 kroners tilskud pr. bil, lige som vi vil lempe firmabilbeskatningen. Det vil gøre det efterfølgende brugtvognssalg af disse biltyper mere attraktivt og dermed få flere danskere til at køre i dem. Og dermed også gøre det danske marked mere interessant for producenterne, siger Jens Joel til avisen Danmark.

- Dertil kommer, at mange holder sig tilbage, fordi de er bange for ikke at kunne få ladet op. Derfor ligger der i udspillet også, at antallet af hurtige ladestandere skal forøges væsentligt, siger Mette Frederiksen.