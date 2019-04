Miljøminister: EU smøler med skadelig kemi i legetøj

Det går for langsomt med at få beskyttet børn mod skadelig kemi i legetøj.

Det mener miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Han er derfor gået sammen med kolleger om et brev til EU-Kommissionen for at markere en fælles utilfredshed og få ændret legetøjsdirektivet.

- EU arbejder simpelthen for langsomt på dette område.

- Vi er nødt til at sætte farten op for at sikre, at vores børn ikke er omgivet af legetøj, som kan afgive skadelige stoffer, siger Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

Det er ministre fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Belgien, Holland, Ungarn, Tjekkiet, Luxembourg, Frankrig og Litauen, der er gået sammen om brevet.

Deres utilfredshed går blandt andet på, at EU-Kommissionen ikke har sat nye lavere grænseværdier for kemikalier i legetøj til afstemning, selv om der har været enighed i over et år.

Landene mener, at grænseværdierne for nogle kemikalier bør være lavere, end de er nu.

Desuden er det i dag ikke muligt at sætte nye grænseværdier for legetøj til børn over tre år, hvilket ifølge Jakob Ellemann-Jensen gør, at man ikke kan beskytte denne aldersgruppe i tilstrækkelig grad.

- Kommissionen sidder på hænderne og gambler med børns sikkerhed, når de ikke gør noget. Brevet er en kraftig opfordring til at handle, når vi allerede ligger inde med nok viden til at regulere flere stoffer.

- Faste grænser for de kemikalier, vi ved giver problemer i legetøj, vil også være en fordel for industrien, så de ved, hvad de skal forholde sig til.

- Jeg tror ikke, at der er nogen, der med åbne øjne putter gift i legetøj, siger han.