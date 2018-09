Vestjylland er rystet af jordskælv

Et jordskælv målt til 3,4 ramte søndag formiddag i Vestjylland. Det bekræfter Geus.

Skælvet er registreret klokken 10.57 dansk tid og har epicenter uden for Holstebro.

Det bekræfter De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus).

- På verdensplan er det et lille jordskælv, som der sker mange af hver dag. Men i Danmark er det et af de større jordskælv. Det er ikke så ofte, at vi oplever jordskælv af denne størrelse herhjemme, siger Trine Dahl-Jensen, der er seismolog hos Geus.

Geus begyndte at undersøge rystelserne på foranledning af Midt- og Vestjyllands Politi, der oplevede, at borgerne i politikredsen begyndte at ringe ind om rystelserne.

Politiet oplevede også selv skælvet.

- Vi mærkede kortvarigt, at hele bygningen, vi sidder i, rystede. Det er ellers en solid bygning, siger vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Rystelsen skete omkring klokken 11 søndag. 20 minutter senere begyndte borgere fra Lemvig, Struer og Mors at ringe ind til politiet og forklare, at de også havde mærket rystelserne.

De største rystelser synes at være omkring Mors, oplyser vagtchefen.

Det virker ikke til, at rystelserne har givet nogen skader i landsdelen, oplyser vagtchefen.

- Vi er ikke bekymret. Vi undersøger sagen for at få stillet vores nysgerrighed.