Mette og Michael har haft én fridag på tre et halvt år. Hvad de lavede? De sov!

Hun bryder sig ikke om sin nye berømmelse. Han ser den som en kærkommen lejlighed til at få flere gæster i butikken og sparke til omsætningen. Man bliver ikke rig af at drive en restaurant, heller ikke selvom man pludselig er indehaver af en Michelin-stjerne, fortæller ægteparret Mette Derdau og Michael Munk bag den ny-berømmede restaurant MeMu i Vejle.

Udnævnelsen af Restaurant MeMu som ny Michelin-restaurant fik telefonerne til at kime og mailboksen til at flyde over med reservationer. Hele Vejle fejrede byens nye stolthed, borgmesteren, lokale erhvervsfolk og borgere hyldede ægteparret, som for få år siden forlod deres gode job i København for at prøve lykken i hjembyen.

Jeg bryder mig ikke om opmærksomheden. Jeg kan ikke lide at give interviews, Michael er meget bedre til det. Jeg har ikke brug for at blive hevet frem i pressen og blive kørt rundt i gaderne i karet.

- Nu er det jo ikke sådan, at folk står og banker på døren for at spise en middag til 2000 kroner en hverdagsaften. Vi har stadig ledige borde i restauranten på hverdagsaftener.

Omtalen i medierne kan mærkes, der er kommet ekstra tryk på både her i bistroen og i gourmetrestauranten længere henne ad gaden. Bistroen serverer hverdagsmad af høj kvalitet til jævne priser. Gourmetrestauranten i Torvegade, den med stjernen og al opmærksomheden, er i den dyrere ende, og her må kunderne slippe minimum 1000 kr. for en fireretters menu og tilhørende vinmenu - men så er maden også i topklasse ifølge anmelderne, som har fået smag for den vejlensiske perle.

Så dukker Michael op fra køkkenet, men i samme øjeblik begynder hans mobiltelefon at ringe. Han udstikker et par hurtige ordrer og lægger telefonen fra sig, slår sig ned i en velourstol i bistroens velkomstområde. Nu er han klar, han kaster et blik på uret.

Allerhelst ville hun trække gardinerne for og bare passe sit arbejde. Hun har nok at se til. Men hun ved godt, at omtalen er vigtig.

- Havde du spurgt mig for ti år siden, havde jeg nægtet, at jeg nogensinde skulle være selvstændig. Jeg gad ikke det økonomiske og praktiske ansvar. Jeg ville bare lave mad, fortsætter Michael.

Hun er uddannet sommelier (vintjener) i London, har arbejdet på stribevis af toprestauranter i udlandet og i København, og det samme har Michael, som er kok. I mange år boede parret i København, hvor de bedste restauranter er. De har altid begge vidst, at de en dag ville have deres eget.

Mette Derdau, 34, og Michael Munk, 37, har arbejdet hårdt for at nå hertil.

14 banker sagde nej

I 2011, efter have købt hus i Vejle-forstaden Brejning og i en periode have arbejdet på en lokal restaurant, solgte parret bilen og en speedbåd. Nu skulle det være. De ville åbne deres eget, selv bestemme og ikke længere løbe panden mod en mur, fordi en arbejdsgiver så anderledes på tingene.

- Vi måtte være kreative for at finde midlerne. Vi besøgte 14 banker for at få lov at låne penge til at etablere vores første restaurant i Vissinggade. Alle sagde blankt nej - vi måtte være idioter! Hvis man ikke har to millioner på bogen, ryster de på hovedet.

Endelig kom turen til en lille sparekasse ude på landet. Her fik parret med det samme foretræde for direktøren selv, som troede så meget på projektet, at hun sagde ja til at låne dem pengene, så længe de hyrede en revisor. Uden yderligere betingelser blev de udstyret med et Visa-kort og den nødvendige kassekredit, og nu begyndte et nyt kapitel som selvstændige.

De næste år arbejdede de to mindst lige så meget, som da de boede i København. Forskellen var, at nu var de ejere.