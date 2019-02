- Ja, det beroliger mig. Udspillet og den efterfølgende debat giver mig oplevelsen af at blive lyttet til, oplevelsen af at nedslidningsproblemer bliver prioriteret, at det anerkendes, at nogle job, som mit for eksempel, nu engang er fysisk hårdere end andre - og at mit arbejde, og dermed jeg, også bliver værdsat. Det giver mig julelys i øjnene, sagde Mette Schack Dahlmann i skurvognen efter turen rundt på byggepladsen.

Ingen garantier

Hvor hurtigt lysene risikerer at blive slukket, er usikkert. Mette Frederiksen havde ingen garantier med.

- Selvfølgelig kan jeg ikke udstikke garantier, det er der ingen, der kan. Og jeg siger heller ikke, at alle kan se frem til at kunne forlade arbejdsmarkedet tidligere. Men muligheden skal være der for nogen - for dem, der har været i arbejde i rigtig mange år og er blevet slidt ned af det. Nogle job er hårdere end andre, og de udføres ofte af dem, som kommer i arbejde meget tidligt i livet. De skal have denne mulighed som en rettighed, sagde Mette Frederiksen.

- I vil finansiere jeres udspil med tre milliarder kroner. Hvor mange mener du, at I kan sende på tidligere pension for disse penge?

- Vi er blevet kritiseret for, at denne investering vil være en bombe under dansk økonomi, og vi er blevet kritiseret for, at det er alt for lidt. Begge dele kan ikke være rigtigt. Vi skal begynde et sted, og som Mette sagde til mig ude på byggepladsen, kan man ikke bygge et hus, uden at have et godt fundament. Jeg synes, velfærdssamfundet er blevet dårligere, det forsøger vi med vores udspil at forbedre, sagde Mette Frederiksen.