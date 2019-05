Mette Frederiksens far bakker hende fuldt op som vælger. Men som far kan en hård valgkamp godt skræmme lidt.

1. maj har flere gange været ensbetydende med buh-råb og kritik fra baglandet for Socialdemokratiets formand.

Men i år - kort før folketingsvalget - ser det ud til, at Mette Frederiksen vil få en varm modtagelse på sin 1. maj busturné gennem landet. Den skal onsdag bringe hende rundt til landets fire største byer.

Første stop er DSU'ernes hus midt i fødebyen Aalborg, hvor en purung Mette Frederiksen midt i 1990'erne sin første 1. maj-tale. S-formanden lægger i sin tale ikke skjul på, at det er noget særligt at være tilbage i lokalet, hvor de unge DSU'ere denne gang vifter med skilte med "Mette som statsminister".

En af de fremmødte på hjemmebanen er Mette Frederiksens far, Flemming Frederiksen. Som Socialdemokrat og fagligt aktiv trykker i Mette Frederiksens barndom har han skabt et tidligt rum for hendes politiske engagement.

Spørgsmål: Hvordan er det at stå her på en 1. maj, hvor din datter om kort tid kan ende som statsminister?

- Det er jo noget, der har arbejdet sig op igennem mange, mange år. Jeg har aldrig været i tvivl om, at Mette, hvis hun ville, kunne gå hele vejen. Hun har været optaget af politiske ting, siden hun var seks-syv-otte år, siger han.

- Så det er ikke for at være højrøvet eller noget. Men det kommer ikke bag på mig. For hun har evnerne, og så har hun også viljen.

I Thomas Larsens nye portrætbog "Mette Frederiksen - Et politisk portræt" fortæller Mette Frederiksen, at de politiske diskussioner havde en central plads i barndomshjemmet i Grønlandskvarteret i Aalborg og ved frokosterne i bedsteforældrenes sommerhus i Bælum syd for Aalborg.

Spørgsmål: I kommer fra en politisk familie. Har du været med til at støbe nogle af kuglerne til hendes samfundssyn?

-Nej, det tror jeg ikke. Men hvis man er en rigtig socialdemokrat, er det en måde at være på. Vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig. Det har præget hendes barndomshjem, siger Flemming Frederiksen.

Spørgsmål: Hvad er Mette Frederiksens stærkeste kort?

- Hun er et ordentligt menneske med en vision, og hun er ikke i tvivl om, hvad hun vil. Man kan stole på hende, og så har hun en indignation, der driver hende hele vejen.

Spørgsmål: Man snakker meget om, at det kan blive en hård og beskidt valgkamp, og man se på statsministre, hvor slidte de tit ender med at se ud. Kan det ikke bekymre en far at sende sin datter ind i det?

Flemming Frederiksen griner og siger så:

- Jo, det er klart. Men det afhænger nok af, om det faren eller vælgeren, du spørger. Jeg har altid selv arbejdet politisk og fagligt. En del af det er, at man ikke kan lade være. Der er en drivkraft og en ild i ens krop, der gør, at man slet ikke kan se bort fra det.

- Jeg tror, Mette er rustet til det. Også fordi hun har en god alder. Så faren har nok sine bekymringer. Men som dansker og vælger mener jeg, at vi har brug for Mette, siger Flemming Frederiksen.