Mette Frederiksen stækket af DF før statsministerduel

Onsdag eftermiddag mødes statsministerkandidaterne Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) til en duel på ord i Aabenraa. Det sker dagen efter, at Dansk Folkeparti har sået tvivl om et af Mette Frederiksens bedste politiske våben.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har stillet som betingelse for et samarbejde med Socialdemokratiet, at det sker i en regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti.

- I den seneste debat i søndags oplevede vi en Mette Frederiksen, der var meget ovenpå og fuldstændigt kunne afvise Løkkes tilnærmelser om en regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre.

- Det bliver alt andet lige sværere nu. Og jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke Lars Løkke bruger denne udmelding til at udfritte Mette Frederiksen offensivt om, hvordan hun vil garantere en stram udlændingepolitik, siger Børsens politiske kommentator, Helle Ib.

Socialdemokratiet går til valg på, at partiet vil have regeringsmagten alene og så lave aftaler med dem, det kan blive enig med.

Derfor har partiet lovet en fortsat stram udlændingepolitik, selv om flere partier i rød blok gerne vil lempe den. Det har Socialdemokratiet kunnet gøre ved at have et potentielt samarbejde med Dansk Folkeparti i baghånden.

- Kristian Thulesen Dahls udmelding ændrer spillepladen på den måde, at hele stemningen omkring Socialdemokratiets udlændingepolitik har været, at man kunne føre den med Venstre og Dansk Folkeparti, siger politisk kommentator Noa Redington, der er tidligere spindoktor for Helle Thorning-Schmidt (S):

- Det kan man ikke nu, og det lægger yderligere pres på Mette Frederiksens udmelding om, at hun ikke vil være statsminister for enhver pris.

- Det vil Lars Løkke bore i, for hvordan vil hun føre sin udlændingepolitik baseret på SF, De Radikale og Enhedslisten?, siger Noa Redington.

Helle Ib mener, at Kristian Thulesen Dahl har punkteret Socialdemokratiets mulighed for, at Dansk Folkeparti blot kan træde til, hvis kravene til at lempe udlændingepolitikken bliver for store.