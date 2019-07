Mette Frederiksen skal charme sig ind hos Merkel

To uger efter at Mette Frederiksen (S) har overtaget Statsministeriet, drager hun på sit første officielle besøg i udlandet.

Det sker torsdag, hvor hun skal mødes med den tyske forbundskansler, Angela Merkel, i Berlin.

Og det er ved at blive en tradition, at nye danske statsministre tager sydpå over grænsen som det første. Det siger Lykke Friis, der er korrespondent i Tyskland for Berlingske.

- Det hænger sammen med, at Tyskland er vores største samhandelspartner, så det er jo en meget stor økonomisk spiller for dansk velfærd.

- Men så hænger det også sammen med, at Tyskland - uanset at Merkel befinder sig i de sidste år af sin politiske karriere - fortsat er den afgørende spiller i EU-regi, siger Lykke Friis.

Hun peger på, at det er vigtigt for en dansk statsminister at være på samme side som Tyskland, hvis man skal have noget igennem i EU.

Derfor var det også det første land, som forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) besøgte, da han dannede en ny regering i 2015.

- Man kan i hvert fald ikke få noget igennem, hvis man har Tyskland imod sig, siger Lykke Friis.

Når Mette Frederiksen og Angela Merkel mødes torsdag eftermiddag, skal de drøfte europapolitik og forholdet mellem Danmark og Tyskland.

Det gælder blandt andet emner som EU's klimaambitioner, budgetramme og bekæmpelse af såkaldt social dumping.

Ifølge Lykke Friis handler mødet dog lige så meget om, at de to statsledere skal hilse på hinanden og forsøge at opbygge en god relation.

- Det er noget, der ofte undervurderes. For hvis man har en dårlig kemi, kan det - selv om man knokler - være svært at komme igennem med ting, siger hun.

Selv om turen til Tyskland er Mette Frederiksens første officielle udlandsbesøg som statsminister, er det ikke første tur til udlandet.

Hun har for nylig været i Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer har skullet få en kabale om EU-topposter til at gå op.