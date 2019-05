Et fuldstændigt asylstop vil betyde, at Danmark skal træde ud af internationale konventioner, siger S-formand.

Dansk Folkeparti kræver, at der efter folketingsvalget skal indføres et fuldt stop for at kunne søge asyl i Danmark.

Men DF skal ikke regne med, at Socialdemokratiet vil støtte forslaget.

Det siger S-formand Mette Frederiksen ved et møde fredag på Aalborg Katedralskole.

- Et fuldstændigt asylstop her og nu vil betyde, at Danmark skal træde ud af internationale konventioner. Det kan jeg selvfølgelig ikke anbefale, siger Frederiksen.