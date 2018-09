Mette F. vil selv rette op på reform af førtidspension

- Jeg stod selv bag reformen af førtidspension. Derfor har jeg også et særligt ansvar for at få rettet op på nogle af de problemer, der viser sig at være.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

På partiets kongres i Aalborg gør hun det klart, at Socialdemokratiet vil gå endnu længere i forsøget på at rette på problemerne med førtidspensionen end det, som et enigt Folketing blev enige om før sommerferien.

Og det vil ske med hende selv i spidsen.

- Idéen bag reformen var den rigtige, men jeg mener ikke, at vi er i mål med, hvordan reformen virker, siger Mette Frederiksen.

Før sommerferien blev partierne på Christiansborg enige om justeringer af reglerne for førtidspension. Justeringerne skal gøre det mere klart, hvornår borgere skal i ressourceforløb.

Ressourceforløbene, der blev indført med en reform af førtidspensionsreglerne i 2013, er en betegnelse for forskellige indsatser, der skal få syge borgere tættere på job.

Men de har fået kritik for i nogle tilfælde at være nyttesløse, langtrukne og pinefulde for borgerne.

Mette Frederiksen peger på, at der trods justeringer fortsat er eksempler på for langstrakte ressourceforløb. At der er for dårlig klageadgang, og at nedslidte har for svært ved at få tilkendt førtidspension.

- Især mennesker, der har været mange år på arbejdsmarkedet, og som enten er blevet meget nedslidte af deres job, eller hvor sygdom er stødt til, ser ud til at have svært ved at få tilkendt førtidspension, siger hun.

Spørgsmål: Hvad vil I gøre ved det? Vil I eksempelvis komme med flere penge til området?

- Først og fremmest er det et tilsagn fra min side om, at vi bliver nødt til at tage nogle skridt, der går ud over det, som aftalekredsen blev enige om før sommer.

Spørgsmål: Men hvis flere skal på førtidspension, vil det alt andet lige koste flere penge, er I parate til det?

- Jeg tror ikke, man skal stille det op på den måde. Man kan ikke gøre det så enkelt, for det her handler også om at få sikret, at nogle af de meget langstrakte ressourceforløb kan blive kortere.

- Jeg kommer ikke med en fiks og færdig model. Jeg kan konstatere, at der er problemer og giver et tilsagn om at gå ind i det.

Spørgsmål: Du var selv ansvarlig for reformen. Er det ikke dit ansvar, at nogle borgere er kommet i klemme i systemet?

- Jo. Alle os, der har besluttet at gå denne vej, har et ansvar for, hvordan det kommer til at virke. Og vi må erkende, at der kan være langt fra den tanke, man har bag et skrivebord på Christiansborg til, hvordan det ser ud i virkelighedens verden. Vi skal bruge flere kræfter på at få tingene til at fungere.

Spørgsmål: Der er allerede gang i en evaluering af reformen, og du kommer ikke med nye penge eller konkrete forslag. Er denne melding ikke bare en gratis omgang?

- Den kritik forstår jeg ikke, for det afgørende må være, om der er politisk vilje til at erkende, at der er nogle ting, der ikke fungerer efter hensigten og så sætte sig for at gøre noget ved det. Det er det, jeg giver et tilsagn om, siger Mette Frederiksen.