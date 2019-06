Mette F. går efter ren S-regering: Det bliver ikke let

Der er et flertal, der peger på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som dog maner til besindighed, da der har været mange krav i valgkampen.

Derfor mener hun, at det bliver svært at danne regering de næste dage, når den siddende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), er gået til dronningen torsdag.

Det siger hun i sin valgtale natten til torsdag.

- Det bliver svært. Vi er mange partier, der gerne vil have indflydelse, og alle skal have indflydelse, siger hun.

Hun fastslår, at hun vil gå efter en ren socialdemokratisk étpartiregering.

- Jeg har svært ved at se en regering, der kan være mere manøvredygtig end en socialdemokratisk regering, siger Mette Frederiksen.

Hun fastslår, at hun vil fastholde den stramme udlændingepolitik. Det har vælgerne givet mandat til, siger hun.

Samtidig vil hun samarbejde mere over midten.

- Jeg vil ikke kun være statsminister for dem, der har stemt socialdemokratisk. Hvis jeg bliver det, vil jeg være statsminister for hele Danmark, og det kræver, at jeg rækker hånden langt mere ud, end Lars Løkke har gjort, siger hun.

Lars Løkke Rasmussen har udtrykt et ønske om en SV-regering, men det afviser hun. I stedet lover hun at samarbejde mere.

- Venstre har fået et flot valg, og det tror jeg, er et udtryk for, at vælgerne gerne vil have, at vi samarbejder, siger hun.