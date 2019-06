Mette F. forhandler om det grønne: Uenighed om reduktionsmål

Miljø, klima, natur, drikkevand, energieffektiviseringer og en ny energiaftale er på forhandlingsbordet, når De Radikale, Enhedslisten og SF søndag én efter én mødes med S-formand og kongelig undersøger Mette Frederiksen.

Netop miljø og klima var et af de områder, som vælgerne gik allermest op i under valgkampen. Den socialdemokratiske formand er overbevist om, at de fire partier kan levere på den dagsorden.

- Det flertal, som danskerne har givet stafetten, kan jo virkelig rykke. Hvis vi får muligheden, så kan vi vise vores børn og unge, at det ikke bare var snak, men at vi kan gøre Danmark til et af de grønneste lande i verden, siger hun på vej ind til søndagens forhandlinger.

Pernille Skipper, politisk ordfører i Enhedslisten, siger, inden hun går ind til forhandlinger, at en af de største uenigheder mellem de tre mulige støttepartier og Socialdemokratiet er reduktionsmålet.

Enhedslisten, SF og De Radikale vil sætte som mål, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent i 2030. Socialdemokratiet er mere forsigtige og siger 60 procent.

- Der er rigtig langt. Men det er det, som er afgørende for, at om vi kommer til at opfylde vores internationale forpligtigelser. Det er noget af det vigtigste, vi diskuterer på klima, siger Pernille Skipper.

Morten Østergaard, politisk leder for de Radikale, siger:

- Vi tror ikke på, at man når en reduktion på 70 procent, medmindre man rækker ud efter det. Det handler om at have et ambitionsniveau, som kan drive en udvikling.

Drivhusgasser omfatter gasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gasser.