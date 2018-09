Mette F. afviser lovkrav om håndtryk til nye danskere

Socialdemokratiet mener ikke, at man ved lov skal kræve af nye danske statsborgere, at de giver hånd.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil indføre lovkrav om, at man som ny dansk statsborger skal give hånd til borgmesteren i forbindelse med den ceremoni, som afholdes i den sammenhæng.

Socialdemokratiet bakker dog ikke op om lovkravet. Det siger partiets formand, Mette Frederiksen.

- Jeg synes ikke, vi skal lovgive for nærværende, fordi jeg synes, vi skal gøre tingene i den rigtige rækkefølge.

- Ceremonien er det vigtige for mig. Hvis det viser sig, at der er problemer med håndtrykket, så kan vi diskutere lovgivning på det tidspunkt, siger hun.

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er enige om at skærpe regler for udlændinge, som søger dansk statsborgerskab. De skal deltage i en ceremoni med den lokale borgmester.

Mette Frederiksen understreger, at det er vigtigt at give hinanden hånd.

- For mig er det vigtigt, at man giver hånd til hinanden. Når man skræller alt andet væk, så er det et ligestillingsspørgsmål, siger Mette Frederiksen.

-Jeg synes selv, at det vil være ydmygende, hvis jeg som kvinde rækker hånden frem til et menneske, hvis der så er en mand, der ikke vil trykke mig i hånden.

Hun vil først indføre ceremonien for at få dansk statsborgerskab. Siden kan politikerne se på, om der skal lovgives for, at udlændinge skal give hånd, mener hun.

- Vi skal tage tingene i den rigtige rækkefølge. Vi skal give hånd til hinanden i Danmark. Det er noget pjat, at der er mænd og kvinder, der ikke kan røre ved hinanden, mener Mette Frederiksen.

Hendes partifælle, Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, har sagt, at han ikke vil kræve, at nye danske statsborgere giver ham et håndtryk.

- Jeg går ud fra, at alle borgere i landet overholder de love, der er i Danmark. Og det er, ligegyldig hvad lovene handler om, siger Mette Frederiksen.

-