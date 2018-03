Mette F.: Sæt kommunalreformen under lup

S-formand Mette Frederiksen vil have et centraliseringsstop, sagde hun på årsmødet i Landdistrikternes Fællesråd. Hun vil underkaste kommunalreformen et grundigt serviceeftersyn og vil desuden have oprettet fire nye skattecentre i provinsen. Det bliver en del af regeringens indsatsområde, hvis hun bliver statsminister, siger hun til avisen Danmark.

Landdistrikter: Kommunalreformen har gjort for megen skade og skabt for megen centralisering. Det var budskabet fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, da hun fredag talte på årsmødet i Landdistrikternes Fællesråd i Vejle. Et budskab, der blev afleveret præcist dér, hvor man allermest holder af at høre den slags. Landdistrikternes Fællesråd arbejder overordnet for at skabe større aktivitet og attraktive forhold i provinsen og i de mindre byer og landsbysamfund. - Vi har behov for et centraliseringsstop. Siden kommunalreformen blev indført i 2007, er udviklingen gået entydigt i retning af mere centralisering. Kommunalreformen har givet landet den største centralisering overhovedet. Og var det lige det, vi ville, spurgte Mette Frederiksen sig selv og leverede selv svaret: - Sagen er, at mange mindre samfund har fået udtømt deres funktioner, og oven i det kommer så også, at politiet har oplevet en stærk centralisering. Der er grund til at se nærmere på den kommunalreform igen, sagde Mette Frederiksen.

Skævhederne skal rettes op Over for avisen Danmark afviste hun efter mødet, at hun decideret stiller sig i spidsen for endnu en kommunalreform kun 11 år efter den seneste. - En helt ny kommunalreform er måske for voldsomt. Men jeg synes, tiden er inde til, at vi underkaster den en evaluering. - Evaluering lyder omkostningsfrit. Skal en sådan evaluering ikke have en konsekvens? - Jo, det skal den. Det, jeg lægger op til, er, at vi får kortlagt de skævheder og uhensigsmæssigheder, reformen har ført med sig, og at vi får tilpasset den så meget, vi overhovedet kan, så vi ikke har områder, der ikke længere har nogen funktioner. Hvordan det kan og skal ske, kan jeg ikke sige, men det er det, vi skal pejle os ind på ved en grundig evaluering, sagde Mette Frederiksen.

Flere skattecentre i provinsen Dét, siger hun, bliver en del af regeringens indsatsområder, hvis hun efter næste folketingsvalg flytter ind i statsministerkontoret. Det samme gør etableringen af nye skattecentre med flere og nye job end dem, der allerede er besluttet. Hun foreslår konkret oprettelsen af fire nye skattecentre, to i Jylland, et på Fyn og et på Sjælland. - Det bliver en del af vores valgkamp, siger hun til avisen Danmark. På årsmødet i Landdistrikternes Fællesråd var hun inde på samme tema. Her hyldede hun den omfattende flytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen, som allerede er sket. I fremtiden skal det ikke blot handle om flytninger af arbejdspladser: - I næste runde skal vi have skabt nye job, ikke blot flytte rundt på de arbejdspladser, vi har nu. Her er der f. eks. et stærkt behov i Skat. Det er jo ikke ligefem gået strygende med at inddrive skatter, og gang på gang hører vi om store milliardbeløb, der ryger ud af landet i stedet for i Skats kasse. Det må vi dæmme op for, og derfor bør vi udvide Skats ressourcer med fire nye skattecentre, sagde hun.