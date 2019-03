Næsten 25 år skulle der gå, før et af de fire børn valgte at anmelde deres forældre for grove overgreb i Vejen-sagen. Ifølge en ekspert er det ikke unormalt, at der kan gå lang tid, efter at overgrebene er ophørt, før forældre bliver anmeldt af børnene.

- Det er en kæmpe beslutning at anmelde sine forældre, og det er en barsk retssag at skulle igennem, forklarer hun.

Lone Gerup Adamsen påpeger, at en retssag kan have store omkostninger for anmelderen.

Onsdag begynder anden retsdag ved Retten i Esbjerg mod forældreparret, der er tiltalt for grove overgreb mod deres fire børn. Forældrene har siddet varetægtsfængslet siden november 2017, efter at politiet ransagede deres hjem og anholdt dem. Retsdagen foregår for lukkede døre, hvor børnenes videoafhøring på over fem timer hos politiet skal fremvises for dommerne og nævningene.

- Mange vokser op i noget, som de tror er normalt og har en loyalitet over for deres forældre, uanset hvad der sker. Derudover frygter de, at ingen tror på, hvad de siger, og mange opgiver at gøre mere ved sagen.

1987-1994: Ifølge anklageskriftet skal et forældrepar fra Vejen have seksuelt misbrugt deres fire børn, der alle var under 12 år, udøvet vold og mishandling samt truet på dem livet. Hændelserne skal ifølge anklagemyndigheden have fundet sted igennem syv år på to forskellige adresser i Vejen, hvor også uidentificerede personer har haft seksuelt samvær med to af børnene. 1992: Forældrene går med til en frivillige anbringelse af børnene. Mandens to biologiske børn kommer fortsat på samværsbesøg hos forældrene, mens hans to stedbørn, moderens ældste datter og søn, ikke kommer længere i huset. 1994: Børnene bliver tvangsfjernet, og forældrene har ikke haft kontakt med dem siden, på nær i enkelte tilfælde for moderen med to af børnene. 2017: Sagen begynder at rulle i august 2017, da den ældste af de tre døtre indgiver en politianmeldelse, og forældreparret får ransaget deres hus i november 2017 og har siddet varetægtsfængslet i 16 måneder. 2019: Mandag den 4. marts begyndte den første retsdag ved Retten i Esbjerg mod forældrene, som blev afhørt af anklagemyndigheden. Onsdag fortsætter videoafhøring i retten for lukkede døre med de fire børns forklaringer til politiet, og torsdag skal to af børnene vidne mod deres forældre. Der er afsat ni retsdage til sagen, og der ventes dom i begyndelsen af april.

- Hos mange sidder der en skamfølelse og væmmelse over sin egen krop, og vi ser også mange andre fysiske følger. Derudover er der det psykiske, hvor mange får et dårligere følelsesliv ved at have mistillid til andre og svært ved at stole på folk. De kan begå selvskade eller få misbrug. Så der er mange alvorlige følger, som påvirker dem i livet, siger hun.

- De vil være fremmede voksne for hinanden. Forældrene har selvfølgelig haft nogle betydningsfulde år sammen med dem, inden de blev fjernet, men der vil være en fremmedgørelse over for hinanden, siger hun og understreger samtidig:

På den tredje retsdag skal de to første af de fire børn afgive vidneforklaring ved Retten i Esbjerg. Lone Gerup Adamsen forklarer, hvordan det bliver en udfordring for børnene at skulle gense deres forældre efter mange års fravær.

Overgrebene har ifølge anklagemyndigheden fundet sted i perioden 1987-1994, inden børnene blev tvangsfjernet af kommunen. Under første retsdag om mandagen kom det frem, at forældrene ikke har set børnene siden tvangsfjernelsen, men at der har været enkelt kontakt mellem moderen og de to ældste børn senere hen.

I Vejen-sagen risikerer den tiltalte mand på 63 år og den tiltale kvinde på 60 år op til 12 års fængsel for at have seksuelt misbrugt deres børn, udøvet vold og mishandling samt truet på dem livet. Derudover har uidentificerede personer også haft seksuelt samkvem med to af børnene, ved at døtrene skulle være lånt ud af forældrene. Det står der i det 11 sider lange anklageskrift.

Undgik forældelsesfrist

Under mandagens retsforhør ved Retten i Esbjerg lagde senioranklager Rikke Brøndgaard-Nielsen vægt på, at fristen for det retslige efterspil mod forældreparret fra Vejen ikke er overskredet. På grund af nyere lovændringer og tiltalerne med grove overgreb, der kan give op til 12 års fængsel, ville sagen først være forældet om nogle få år.

Lone Gerup Adamsen nikker genkendende til, at forældelsesfristen kan være en udfordring både for anmelderen og anklagemyndigheden.

- Det er vores opfattelse med mange af dem, vi taler med, at forældelsesfristen er et problem. Nogen har brug for at få retfærdigheden stadfæstet juridisk, og der ser vi tilfælde, hvor fristen er overskredet til at gå videre med sagen. Samtidig er der hele bevisstillingen for anklagemyndigheden, når der netop er gået så mange år, siden det har fundet sted, som er en udfordring, siger hun.

For Lone Gerup Adamsen har det stor betydning, at folk tør at tage bladet fra munden for at undgå lignende sager i fremtiden.

- Det er utrolig vigtigt, at vi opdager og vover at anmelde den slags sager, hvad enten vi får kendskab til det på skoler, netværk, medmennesker og så videre. Vi må have øget fokus og bryde tabuet, hvad der foregår, fordi det kan ske i lukkede kredse og med familier, som flytter over kommunegrænser, siger hun.