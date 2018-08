Mere Klassefesten - mindre Von Trier: Sådan vil DF ændre dansk film

2. Beløn de populære film

Dansk Folkeparti vil styrke de film, der i højere grad bliver lavet på markedsvilkår end andre film. Støtteordninger som Lavbudgettiltaget og New Danish Screen skal nedlægges, og i stedet skal Markedsordningen have halvdelen af støttemidlerne, hvor den i dag blot har en femtedel. Her skal branchen selv stille med 60 procent af finansieringen, og støtten gives ikke til debuterende instruktører.

Og så skal der etableres en pulje på 100 millioner kr., hvor pengene fordeles efter, hvor mange billetter en film sælger. Jo flere, der ser den, jo højere bliver støttebeløbet.

Målet er, at 35 procent af billetsalget i biograferne skal gå til danske film - i dag er den danske andel 21 procent (amerikanske film tegner sig for 61 procent), efter den for få år siden var 27 procent.