Medstillere af Svend Lings borgerforslag: - Ikke i orden at bryde loven

2 Søren Mehl Knudsen, anæstesilæge på Hvidovre Hospital og medstiller

Svend Lings har hjulpet flere til at dø. Hvad tænker du om, at han har gjort det?

- Jeg mener bestemt, at det er i orden, at Svend Lings har hjulpet nogle til at dø. Med det forbehold at jeg ikke konkret kender til alle sager, og at det er dødeligt syge med svære lidelser, han har hjulpet, stoler jeg 100 procent på Svend Lings dømmekraft og støtter ham.

Onsdag besluttes det i Retten i Svendborg, om han er skyldig eller ej. Hvordan mener du, dommen bør lyde?

- Jeg forstår juridisk set, at man kan dømme ham, fordi han har gjort noget ulovligt. Men jeg synes, det er forkert og uetisk, at aktiv dødshjælp er ulovligt.