Medier til debat: Alle elsker provins-journalistikken

Jacob Kwon, nyhedschef, TV 2

- Jeg har været på TV 2 i tre år efter at have været på DR i 12 år. Skiftet blev for mig et møde med et helt andet mindset, end man havde på DR. På TV 2 er alt, hvad vi laver, gennemsyret af, at vi er opmærksomme på mennesker uden for København. Vi er født med at have et fokus på alle de mennesker, der bor ude i landet.

- 60 procent af vores indlandshistorier de sidste tre måneder har haft udgangspunkt uden for hovedstadsområdet. Man kan diskutere, om det er den rette fordeling, men jeg synes ikke det ser helt skidt ud.