Medieordfører: Ro på, der er penge på vej til provinspressen

- Britt Bager, medieordfører for Venstre, hvorfor er det en god ide at tage 100 millioner fra dagbladene og samle dem i en public service pulje?

- Ideen kommer egentlig fra dagbladene selv. De har selv efterlyst en pulje, som dagbladene kunne søge fra. Men skal der være en sådan pulje, skal dagbladene selv bidrage, mener vi. Da vi sagde det højt, syntes dagbladene pludselig ikke længere, at en pulje var en god idé. Jeg læser det som om, at dagbladene gerne vil have, at Danmarks Radio skal bidrage til en pulje, men at de ikke selv bidrage.

- Men bekymringen her i huset går jo bl.a. på, at de regionale og lokale dagblade må skære i bemandingen, hvis de skal være med til at aflevere 100 millioner til en pulje. Forstår du bekymringen?

- Ja. Og især, hvis det ender med, at regionale og lokale medier står til at blive svækket samlet set i en ny medieaftale. Men det er ikke tilfældet. Tværtimod. Vi ønsker at styrke den regionale og lokale journalistik, og det tror jeg også, de lokale og regionale dagblade vil opdage, når regeringen kommer med sit udspil. Vi ønsker at omfordele en del af de støttemidler, som gives, væk fra de store mediehuse og ud i de lokale distrikter.

- Så pulje eller ej. Samlet set er der flere penge på vej til de lokale og regionale medier?

- Ja, sådan kan du godt sige det.

- Kan du fortælle hvordan?

- Nej, det synes jeg, at ministeren selv skal have lov til at fremlægge (kulturminister Mette Bock (LA), red., som ventes at fremlægge medieudspillet inden for få dage).