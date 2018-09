Medie om DBU-konflikt: Sønderborg-spillere på det danske fodboldlandshold

Ifølge B.T er en eller flere af spillere fra Sønderborg Inter Futsal med i den trup, der onsdag skal repræsentere det danske fodboldlandshold i kampen mod Slovakiet. Den noget usædvanlige nyhed skyldes den konflikt, der lige nu finder sted mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen.

En kilde fortæller til B.T, at der er sendt en besked rundt, som bekræfter, at den er god nok. Det danske futsal-landshold spiller i stedet for herrelandsholdet. Det er i hvert fald planen, indtil konflikten eventuelt løses.

Ifølge B. T.s oplysninger er både trænere og spillere fra flere futsal-klubber blevet informeret om, at det kan være dem, der optræder for det danske landshold mod Slovakiet.

DBU's elitechef, Kim Hallberg, har følgende kommentar til B. T.s historie.

- Jamen, det kan jeg hverken be- eller afkræfte. Vi har fået utallige e-mail fra divisionsspillere, seriespillere og hele hold, som rigtig gerne vil redde det her. Ikke for DBU's skyld, men for dansk fodbolds skyld. Om der er futsal-spillere mellem dem, har jeg ikke overblik over endnu.

Futsal er indendørs fodbold, men det adskiller sig på vigtige punkter fra det klassiske indendørs fodbold, som mange kender. I futsal spiller man, i modsætninger til almindelig indendørs fodbold, med en mindre bold.

Bolden vejer det samme som en normal bold, men har en blødere inderbold, hvilket gør, at bolden ikke hopper så meget og derfor er nemmere at kontrollere. Sporten er meget populær i Brasilien.