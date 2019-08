Medie: Løkke mødt med krav om ekstraordinært landsmøde

Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen er af en tredjedel af partiets hovedbestyrelse blevet præsenteret for et krav om at holde ekstraordinært landsmøde.

Det erfarer TV2 News.

Dermed er der ikke opbakning til, at han kan komme med en politisk udtalelse inden valg af formand og næstformand.

Når en tredjedel af hovedbestyrelsen i Venstre stiller krav om et ekstraordinært landsmøde, skal det indkaldes ifølge partiets vedtægter.

TV2 News beretter videre, at Lars Løkke Rasmussen har forladt hovedbestyrelsesmøde i Venstre ad bagindgangen, men at mødet fortsætter.