Medie: Henrik Dam Kristensen bliver Folketingets formand

Ifølge Jyllands-Posten bliver den erfarne socialdemokrat afløseren for Pia Kjærsgaard som formand.

Henrik Dam Kristensen (S) bliver formand for Folketinget, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge mediet har S-formand Mette Frederiksen fået bred opbakning fra partierne i Folketinget til at indstille den tidligere minister til at blive Folketingets kommende formand.

Henrik Dam Kristensen er i øjeblikket næstformand i Folketingets Præsidium.

Pia Kjærsgaard (DF) har siden 2015 været formand for Folketinget.

Efter at flertallet ved folketingsvalget 5. juni skiftede fra blå til rød blok, er det ikke uventet, at Folketinget skal have ny formand.

SF-formand Pia Olsen Dyhr udtrykte onsdag opbakning til Henrik Dam Kristensen, såfremt han skulle blive indstillet.

Folketingets nye formand bliver formelt valgt fredag.