Med kronprinsen til Santana, U2 og Metallica

Horsens: Musik har altid hørt til blandt kronprins Frederiks store interesser, og naturligvis har han haft øje for de store koncerter i Horsens. Fire gange har han taget turen til rock-byen: i 2006 til Santana i Forum Horsens, i 2010 til U2 på Casa Arena Horsens samt i 2012 og 2014 til Metallica på Fængslet.

Besøgene har været alt andet end officielle. Til U2 blev kronprinsen inviteret af lokale venner, mens han til de to Metallica-koncerter var blandt de tilskuere, bandets danskfødte trommeslager Lars Ulrich havde på sin gæsteliste.

Fra Santana-koncerten i 2006 husker koncertkoordinator Helle Brandt-Hansen fra Horsens & Friends, at der kom besked fra PET om, at Frederik ville komme til koncerten sammen med to venner, og at der i øvrigt ikke skulle tages særlige hensyn. Så prinsen dukkede op, nød koncerten, og bagefter blev han håndfast eskorteret ud af en sidegang. Det lykkedes dog at lokke ud af ham, at koncerten efter hans mening var ,,rigtig god".

- Det sjove var, at mange blandt tilskuerne bagefter snakkede om, at "vi tror, vi har set kronprinsen" - og den var altså god nok, fortæller Helle Brandt-Hansen.