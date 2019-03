McDonalds-ejer tjener gode penge i Sønderjylland

Nyborg: Burger- og benzinbyen langs Storebæltsvej i Nyborg bliver tilsyneladende et stadigt mere populært stop for travle bilister på motorvejen.

I hvert fald kan den 47-årige Michael Rolver, der er franchisetager af McDonalds i Nyborg, glæde sig over stigende aktivitet og stigende overskud fra burger-restauranten i Nyborg.

Hans selskab MR Restaurants aps kom i 2018 ud med et overskud på 5,8 millioner kroner før skat mod tre millioner året før. Den store fremgang skyldes dog også, at selskabet har overtaget to andre McDonalds-restauranter i Sønderjylland - nærmere bestemt Sønderborg og Tønder.

- Jeg kan sige, at det går rigtig godt i Nyborg. Vi har jo fået en ny kollega (Carls Junior, red), men det mærker vi ikke noget til ind til videre, siger Michael Rolver.

Han har heller ikke selv ligget på den lade side i året, der gik. Blandt andet har restauranten ved Storebæltsvej udvidet muligheden for at ekspedere kunder, der bliver siddende i deres bil - drive thru, som det hedder i fagsproget.

- Det betyder at der kan komme mange flere biler i gennem, når der er pres på, og kunderne oplever markant lavere ventetid, siger Michael Rolver.

Michael Rolver og hans hustru, der også sidder i ledelsen af MR Restaurants, kan uden tvivl prale af at være den største arbejdsgiver for unge deltidsansatte på Østfyn. Omkring 100 ansatte er tilknyttet McDonalds-restauranten i Nyborg.

Tilsammen i de tre restauranter under MR Restaurants er der ansat 83 medarbejdere, når det omregnes til fuldtidsstillinger.

Selv om der er kommet to nye McDonalds-restauranter til for nylig, er familien Rolver er ikke mætte endnu:

- Mon ikke vi er heldige at udvide igen i nærmeste fremtid, siger Michael Rolver kryptisk.

Regnskabet for MR Restaurants fortæller ikke noget om omsætningen, men bruttofortjenesten i selskabet er næsten 40 millioner. Bruttofortjeneste viser det samlede salg, efter at udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra, og er dermed et mål for aktiviteten i virksomheden.