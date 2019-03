Master Fatman er afgået ved døden - 53 år

Radiovært og dj Master Fatman er afgået ved døden natten til tirsdag i en alder af 53 år. Det bekræfter Jørgen Ramskov, chefredaktør på Radio24syv, på vegne af familien.

Chefredaktøren oplyser, at hverken han eller familien har yderligere kommentarer.

Master Fatman efterlader sig sin afrikanske hustru, Herminia Mabunda, samt fem børn.

Multitalentet med det borgerlige navn Morten Lindberg kunne skrive både kunstner, sanger, dj, tv-vært, radiovært, filminstruktør, tv-deltager og meget andet på cv'et.

Det var dog musikken, der blev Fatmans gennembrud i 1980'erne. Her blev han landskendt med sine fortolkninger af gamle Abba- og discoklassikere, både med sit liveband, Master Fatman and his Freedom Fighters, og senere med albummet "Hail Hail".

Han er desuden kendt for sin medvirken i den tredje sæson af underholdningsprogrammet "Vild Med Dans" i 2006, hvor han dannede par med Mie Moltke.

Hustruen mødte han under en koncert på Roskilde Festival. De blev gift i 2010. Herminia Mabunda var tidligere daglig leder af et spillested i Mozambiques hovedstad, Maputo.

I juni 2011 fødte hun parrets første fælles datter, Sol, og i 2015 blev parret igen forældre til sønnen Vinicius. I 2017 kom tvillingerne Heaven og River til.

Master Fatman har også den voksne søn Wilhelm fra et tidligere forhold.

De senere år var Fatman blandt andet kendt fra radioprogrammerne "JAZZmosfæren" på P8 Jazz og "Croque Monsieur" på Radio24syv.

Mads Brügger, der er programchef på Radio24syv, har kendt Master Fatman i mange år og er meget berørt af dødsfaldet.

- Jeg er virkelig ked af det.

- Han var et af de dejligste mennesker, jeg har kendt. Det er simpelthen så trist, at han ikke er her mere, siger Mads Brügger til BT.