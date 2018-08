Maste-vrede med høj spænding

- Vi er midlertidigt stavnsbundet, for vi ved ikke, hvor masterne præcist placeres. Når det bliver besluttet, risikerer vi at være permanent stavnsbundet, siger hun.

Niels Hausgaards sang fra 1979 - dengang atomkraftværker var et påtrængende debatemne - er lige så eviggrøn, som den energiomstilling, Danmark og resten af Europa i disse år forsøger at svinge ind på.

For at have det her ved os,

Udsigt til tab

Hun har i godt 11 år boet på en landejendom lidt uden for Ølgod sammen med sin mand, Steen Henningsen. De har skov og marker, natur og himmel, hvorend de kaster blikket hen. Og det var det, de flyttede fra et byhus i Varde for at få.

De har også et par vindmøller som nærmeste naboer, men de er så små og støjsvage, at de ikke for alvor spolerer idyllen.

Det gør til gengæld risikoen for en stribe af de planlagte højspændingsmaster og dertilhørende ledninger, mener hun.

- Vi ligger i det bælte, der er udlagt til masterne. For os betyder det et markant værditab på vores hus.

- Det kan en erstatning ikke opveje. Hvis vi overhovedet får erstatning - vi kan jo også havne lige præcist uden for den 280 meters zone fra masterne, hvor man ingen erstatning kan få, siger Jeannette Henningsen.

Hendes bekymring er ikke et fantasiprodukt, den er temmelig konkret: Da hun og hendes mand for ikke så længe siden erhvervede sig et nærliggende stykke skov, fik de huset og grunden vurderet:

Ikke alene gav den vurdering på grund af de kommende master et værditab på omkring 30 procent, det betød også, at de fik afslag på at finansiere handelen med realkreditlån.

- Det er en alvorlig situation. Hvis masterne bliver så generende, at vi vælger at flytte herfra, bliver det med tab. Eller også kan vi bare ikke komme herfra. Det rammer ikke kun os; jeg er meget bekymret for, at masterne vil betyde personlig konkurs for mange mennesker, siger Jeanette Henningsen.