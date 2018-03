Marlenes bil overhældt med stearin: Alt tyder på grov hærværk

Marlene Nielsen fra Randers blev mandag morgen mødt af en trist syn ved sin bil, der nu står over for et dyrt besøg på et værksted

Flydende stearin i store mængder hældt ud over bilen. Det var, hvad der mødte Marlene Nielsen fra Randers mandag morgen. Bilens forrude, kølerhjelmen og sidespejle var smurt ind i massen, der ikke lige er sådan at få af igen.

Hvorfor spørger den uheldige randrusianer?

- Min første tanke i morges var selvfølgelig, hvad er der lige sket her. Alt tyder på, at det er grov hærværk og formentlig drengestreger. Jeg kan ikke forestille mig, at det er personligt rettet mod mig. Jeg har ingen kontroverser med nogen, siger Marlene Nielsen til TV2 Østjylland.

Hun tror dog altså heller ikke, at der bare er tale om et uheld på Flintebjerg Allé, hvor bilen holdt parkeret.

- Der er ingen stearin på fortovet eller andre steder end lige min bil. Hvis det var tabt ud fra et vindue eller noget i den stil, ville det ikke se sådan ud, mener hun.

Under alle omstændigheder er hun i hvert fald rigtig godt træt af udsigten til en stor mekaniker-regning.

- Det kan ikke bare sådan lige komme af. Jeg har talt med flere værksteder, og herfra lyder det, at man nok er nødt til at varme stearinen op, før den kan vaskes af. Og måske skal bilen også omlakeres, fortæller Marlene Nielsen, der ikke tror på, at en gerningsmand melde sig på banen til at overtage regningen.

- På Facebook lyder det til, at der har været mere hærværk i området søndag aften - vist nok noget med nogle reklamer der er sat ild til - så jeg håber da, at det her bliver taget seriøst. Nogen mangler respekt for andres ting og tænker ikke over konsekvenserne.

Marlene Nielsen har meldt hærværket til Østjyllands Politi, som med stor sandsynlighed er afhængig af hjælp fra vidner.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse, og hos os er den registreret som hærværk. Hvis nogen har set eller ved noget, hører vi meget gerne fra dem, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jeanette Løw Rasmussen, til TV2 Østjylland.