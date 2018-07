Den såkaldt uendelige sommer er en udfordring for landmændene. Landmand Jacob Madsen gik tidligt i gang med vandingen og har sprøjtet omkring 450 millioner liter vand over sine marker.

Høst: I begyndelsen af juli slukkede landmand Jacob Madsen for vandhanerne på sine private boringer og kørte vandingsmaskinerne af markerne. - Vi begyndte med at vande allerede 3. maj og vandede for fuldt skrald indtil for små tre uger siden. På det tidspunkt var den naturlige modningsproces slut, og så kan det ikke betale sig at vande længere, fortæller Jacob Madsen, der driver landbrug med blandt andet 285 hektar afgrøder ved Tarm i Vestjylland. Syv vandingsmaskiner har sendt kaskader af vand ud over hvede, byg, raps og frøgræs. 7000 kubikmeter vand - eller syv millioner liter vand - i døgnet har Jakob Madsen pumpet op af sine egne boringer for bare nogenlunde at holde trit med sommerens sol, høje temperaturer og mangel på regnvand.

Elnettet har været belastet med sikringsgrupper, der er sprunget, både på grund af det større forbrug og på grund af varmen. Strømregningen ligger 100 procent over normalt. Den månedlige afregning er cirka fordoblet, men så sparer vi lidt på tørringen i forhold til sidste år. Jakob Madsen, landmand

180 OL-bassiner - Nogle af mine kolleger har boringer, som er løbet tør, og vi kunne også allerede i juni mærke, at vandstanden er sunket hos os, fortæller han. Men der er også pumpet omkring 450.000.000 liter vand - eller hvad der svarer til 180 olympiske 50-meters bassiner - op fra hans private boringer hen over den varmeste sommer i mands minde. - Vi kunne have vandet tre gange så meget for at følge med, men det havde vi ikke kapacitet til, og vi var nødt til at prioritere. Vi får ikke en rekordavl i år, og vi ligger vel i gennemsnit 10-15 procent under normalt, fortæller Jakob Madsen, der er i gang med at høste.

Elnet belastet Vårbyggen er ikke fantastisk, mens hveden indtil videre er i orden med et højere proteinindhold end sidste år. Frøgræsset blev høstet som det allerførste, og her vender tommelfingeren op. - Vi har haft en fantastisk høst af frøgræs, fordi vi kørte så hårdt på med vandingen, som vi gjorde. Det gav gevinst, siger Jakob Madsen. Den intensive vanding kommer dog ikke uden ekstraregninger, selvom vandet kommer fra private boringer. Pumperne, som skulle hente vandet længere og længere ned, har krævet sit. - Elnettet har været belastet med sikringsgrupper, der er sprunget, både på grund af det større forbrug og på grund af varmen. Strømregningen ligger 100 procent over normalt. Den månedlige afregning er cirka fordoblet, men så sparer vi lidt på tørringen i forhold til sidste år, forklarer Jakob Madsen.